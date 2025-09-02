Anand Mahindra ancestral house collapses due to heavy rain in Ludhiana आनंद महिंद्रा का पुश्तैनी घर बारिश में ढह गया, लुधियाना में था तीन मंजिला मकान, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Anand Mahindra ancestral house collapses due to heavy rain in Ludhiana

आनंद महिंद्रा का पुश्तैनी घर बारिश में ढह गया, लुधियाना में था तीन मंजिला मकान

पंजाब में बारिश और बाढ़ के बीच लुधियाना में आज देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा का पुश्तैनी घर ढह गया। यह घर लुधियाना के नौघरा मोहल्ले में था, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा का पैतृक निवास था।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, लुधियानाTue, 2 Sep 2025 11:17 PM
share Share
Follow Us on
आनंद महिंद्रा का पुश्तैनी घर बारिश में ढह गया, लुधियाना में था तीन मंजिला मकान

पंजाब में बारिश और बाढ़ के बीच लुधियाना में आज देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा का पुश्तैनी घर ढह गया। यह घर लुधियाना के नौघरा मोहल्ले में था, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा का पैतृक निवास था। इमारत गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनंद महिंद्रा का यह तीन मंजिला पुश्तैनी घर छोटी ईंटों से बना था और शहीद सुखदेव थापर के घर के पास स्थित था। इस इमारत का ढहा हुआ हिस्सा लंबे समय से खाली पड़ा था। कई लोगों ने इस घर को खरीदने की इच्छा जताई और महिंद्रा कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन हर बार उनकी पेशकश ठुकरा दी गई।

इमारत हो चुकी थी जर्जर

आनंद महिंद्रा के पूर्वज पहले इस घर में रहते थे, लेकिन महिंद्रा कंपनी शुरू होने के बाद कारोबार में जबरदस्त वृद्धि हुई। लुधियाना में आनंद महिंद्रा के दादा जेसी महिंद्रा और उनके भाइयों ने महिंद्रा कंपनी की नींव रखी थी। कारोबार बढ़ने के बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, और यह पुश्तैनी घर बंद पड़ा रहा। घर की देखभाल के लिए कभी-कभार कंपनी के अधिकारी आते थे, लेकिन न तो इसकी मरम्मत कराई गई और न ही इसे किराए पर दिया गया। मरम्मत के अभाव में इमारत जर्जर हो चुकी थी। अब इमारत के ढहने की सूचना आनंद महिंद्रा को दे दी गई है।

आनंद महिंद्रा की प्रतिक्रिया नहीं आई

सोशल मीडिया पर आमतौर पर सक्रिय रहने वाले आनंद महिंद्रा ने अपने पुश्तैनी घर के ढहने पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह अक्सर रोचक वीडियो और पोस्ट साझा करते हैं, और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। एक दिन पहले उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पुणे के पास एक गुप्त ट्रैक के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मांगी-तुंगी ट्रैक पुणे और मुंबई से 6-7 घंटे की दूरी पर है। वह नासिक में अपने ऑटो प्लांट के लिए अक्सर जाते हैं, लेकिन इस ट्रैक के बारे में नहीं जानते थे। यह स्थान बेहद खूबसूरत है, जो न केवल शारीरिक यात्रा, बल्कि आत्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। यहां प्राचीन चट्टानों पर उकेरी गई मूर्तियां और 108 फीट ऊंची अहिंसा की विशाल जैन प्रतिमा देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि यह याद दिलाता है कि कुछ सबसे अद्भुत यात्रा अनुभव हमारे नजदीक ही मौजूद हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Punjab

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।