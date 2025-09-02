आनंद महिंद्रा का पुश्तैनी घर बारिश में ढह गया, लुधियाना में था तीन मंजिला मकान

पंजाब में बारिश और बाढ़ के बीच लुधियाना में आज देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा का पुश्तैनी घर ढह गया। यह घर लुधियाना के नौघरा मोहल्ले में था, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा का पैतृक निवास था।

इमारत हो चुकी थी जर्जर आनंद महिंद्रा के पूर्वज पहले इस घर में रहते थे, लेकिन महिंद्रा कंपनी शुरू होने के बाद कारोबार में जबरदस्त वृद्धि हुई। लुधियाना में आनंद महिंद्रा के दादा जेसी महिंद्रा और उनके भाइयों ने महिंद्रा कंपनी की नींव रखी थी। कारोबार बढ़ने के बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, और यह पुश्तैनी घर बंद पड़ा रहा। घर की देखभाल के लिए कभी-कभार कंपनी के अधिकारी आते थे, लेकिन न तो इसकी मरम्मत कराई गई और न ही इसे किराए पर दिया गया। मरम्मत के अभाव में इमारत जर्जर हो चुकी थी। अब इमारत के ढहने की सूचना आनंद महिंद्रा को दे दी गई है।

आनंद महिंद्रा की प्रतिक्रिया नहीं आई सोशल मीडिया पर आमतौर पर सक्रिय रहने वाले आनंद महिंद्रा ने अपने पुश्तैनी घर के ढहने पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वह अक्सर रोचक वीडियो और पोस्ट साझा करते हैं, और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। एक दिन पहले उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पुणे के पास एक गुप्त ट्रैक के बारे में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मांगी-तुंगी ट्रैक पुणे और मुंबई से 6-7 घंटे की दूरी पर है। वह नासिक में अपने ऑटो प्लांट के लिए अक्सर जाते हैं, लेकिन इस ट्रैक के बारे में नहीं जानते थे। यह स्थान बेहद खूबसूरत है, जो न केवल शारीरिक यात्रा, बल्कि आत्मिक अनुभव भी प्रदान करता है। यहां प्राचीन चट्टानों पर उकेरी गई मूर्तियां और 108 फीट ऊंची अहिंसा की विशाल जैन प्रतिमा देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि यह याद दिलाता है कि कुछ सबसे अद्भुत यात्रा अनुभव हमारे नजदीक ही मौजूद हैं।