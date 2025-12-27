IAS अधिकारी ने कर दी करोड़ों के घोटाले की शिकायत, अमृतसर के एसएसपी विजिलेंस सस्पेंड

संक्षेप: एक सीनियर आईएएस अधिकारी की शिकायत के बाद अमृतसर के एसएसपी विजिलेंस लखबीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। उनपर विकास कार्यों के लिए आवंटित करोड़ों रुपये क घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

पंजाब सरकार ने अमृतसर के एसएसपी विजिलेंस लखबीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई एक सीनियर आईएएस अधिकारी की शिकायत के बाद की गई है। यह मामला 55 करोड़ रुपये के विकास कार्य से जुड़ा है। एसएसपी लखबीर सिंह के अलावा एक समाजसेवी सहित 5 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले से जुड़ी एफआईआर को अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। लखबीर सिंह को इसी वर्ष मार्च में अमृतसर में विजिलेंस विभाग का एसएसपी नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि 25 जून 2025 को चर्चित अकाली नेता विक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने वाली टीम के वे हेड थे।

करोड़ों रुपये का भुगतान, असल में कोई काम नहीं हुआ अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में 55 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायतों में कहा गया है कि जिन योजनाओं के लिए पैसे जारी की किए गए थे, उनका काम धरातल पर नजर नहीं आया, जबकि भुगतान करोड़ों रुपये में किया गया। रंजीत एवेन्यू इलाके में सड़कों, नालियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए फंड जारी किया गया था। लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आई, तो कई काम अधूरे पाए गए। कहीं घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ, तो कहीं काम शुरू ही नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद मामले की इंटरनल जांच कराई गई, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर संकेत मिले। इस मामले की शिकायत सरकार तक पहुंचने के बाद जांच शुरू की गई, जिसके बाद कार्रवाई हुई।

फंड के सही इस्तेमाल की निगरानी नहीं की मामले की जांच एक सीनियर आईएएस अधिकारी की निगरानी में की गई थी। इस में विजिलेंस एसएसपी लखबीर सिंह की भूमिका संदिग्ध रही। उन्होंने फंड के सही इस्तेमाल की निगरानी नहीं की। जांच रिपोर्ट सामने आते ही पंजाब सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। फंड की पूरी राशि कहां गई, किसे फायदा हुआ और कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे, इसकी पड़ताल की जा रही है। आने वाले दिनों में और अधिकारियों या ठेकेदारों पर भी कार्रवाई हो सकती है।