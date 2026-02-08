आप नेता लक्की ओबराय हत्याकांड में एक्शन, अमृतसर पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया

संक्षेप: अमृतसर पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्की ओबराय कत्लकांड से जुड़े एक संदिग्ध आरोपी अमृतसर में है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी को मोटरसाइकिल पर आते देखा और रुकने का संकेत दिया।

आम आदमी पार्टी नेता लक्की ओबराय हत्याकांड में अमृतसर पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई थी और मुठभेड़ में उसे पिस्तौल सहित काबू किया गया है। गोली लगने के बाद अमृतसर पुलिस ने आरोपी शमिंदर सिंह को काबू कर लिया है। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूछताछ में आरोपी ने वारदात में शामिल एक अन्य शख्स का नाम उजागर किया है। इसके बाद पुलिस ने बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।

अमृतसर पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्की ओबराय कत्लकांड से जुड़े एक संदिग्ध आरोपी अमृतसर में है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी को मोटरसाइकिल पर आते देखा और रुकने का संकेत दिया। घबराहट में वह गिर पड़ा और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने के बाद उसे दबोच लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उससे पिस्तौल और एक बाइक बरामद हुई है। आरोपी से पूछताछ में हत्या के पीछे की साजिश, अपराधियों के नेटवर्क और अन्य आरोपियों के ठिकानों का पता चल सकता है। डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शमिंदर सिंह जालंधर के मिठापुर इलाके का निवासी है और पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है।

कॉलेज से जुड़े विवाद में गई थी जान 6 फरवरी को जालंधर में आम आदमी पार्टी नेता सतिंदर पाल सिंह जोगी उर्फ लक्की ओबरॉय की हत्या मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की स्टाइल में की गई थी। शुक्रवार सुबह लक्की ओबरॉय जालंधर के पॉश एरिया, मॉडल टाउन इलाके में गुरुद्वारे में माथा टेकने आए थे। जैसे ही वे गुरुद्वारे से निकलकर अपनी थार गाड़ी में बैठने लगे तो स्कूटी पर आए दो युवकों ने उन्हें 6 गोलियां मारी। इनमें से 5 गोलियां ओबरॉय के सीने और एक सिर में लगी। बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।