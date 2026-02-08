आप नेता लक्की ओबराय हत्याकांड में एक्शन, अमृतसर पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया

Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Amritsar Police arrested an accused after encounter in murder case of AAP leader Lucky Oberoi
Feb 08, 2026 12:46 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोनी देवी
आम आदमी पार्टी नेता लक्की ओबराय हत्याकांड में अमृतसर पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई थी और मुठभेड़ में उसे पिस्तौल सहित काबू किया गया है। गोली लगने के बाद अमृतसर पुलिस ने आरोपी शमिंदर सिंह को काबू कर लिया है। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूछताछ में आरोपी ने वारदात में शामिल एक अन्य शख्स का नाम उजागर किया है। इसके बाद पुलिस ने बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।

ये भी पढ़ें:पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त बनाने का संकल्प, सरकार का 'गैंगस्टरां ते वार' ऑपरेशन

अमृतसर पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्की ओबराय कत्लकांड से जुड़े एक संदिग्ध आरोपी अमृतसर में है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आरोपी को मोटरसाइकिल पर आते देखा और रुकने का संकेत दिया। घबराहट में वह गिर पड़ा और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने के बाद उसे दबोच लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उससे पिस्तौल और एक बाइक बरामद हुई है। आरोपी से पूछताछ में हत्या के पीछे की साजिश, अपराधियों के नेटवर्क और अन्य आरोपियों के ठिकानों का पता चल सकता है। डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शमिंदर सिंह जालंधर के मिठापुर इलाके का निवासी है और पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है।

कॉलेज से जुड़े विवाद में गई थी जान

6 फरवरी को जालंधर में आम आदमी पार्टी नेता सतिंदर पाल सिंह जोगी उर्फ लक्की ओबरॉय की हत्या मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की स्टाइल में की गई थी। शुक्रवार सुबह लक्की ओबरॉय जालंधर के पॉश एरिया, मॉडल टाउन इलाके में गुरुद्वारे में माथा टेकने आए थे। जैसे ही वे गुरुद्वारे से निकलकर अपनी थार गाड़ी में बैठने लगे तो स्कूटी पर आए दो युवकों ने उन्हें 6 गोलियां मारी। इनमें से 5 गोलियां ओबरॉय के सीने और एक सिर में लगी। बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

गोलियां चलते हुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। परिजन उन्हें गंभीर हालत में मॉडल टाउन के प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों के मृत घोषित कर दिया। ओबरॉय आम आदमी पार्टी से जालंधर कैंट में वार्ड-35 के हलका इंचार्ज थे। लक्की ओबरॉय की सुबह सरेआम गोलियां मारकर हत्या करने की जिम्मेदारी गैंगस्टर जोगा फोलड़ीवाल ने ली है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी कि यह हमारे भाईयों को नुकसान पहुंचा रहा था। उसका जवाब आज हमने दे दिया है। खालसा कॉलेज की प्रधानगी को लेकर यह सब कुछ हुआ है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Punjab AAP Murder

