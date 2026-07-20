पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अमृतपाल सिंह, रिहा नहीं हुए तो जेल से ठोकेंगे ताल; हलचल तेज
अमृतपाल सिंह पर पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाया हुआ है, जिसके चलते उन्हें असम भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी वे संसद नहीं पहुंच सके और शपथ ग्रहण समारोह भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ।
पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वारिस पंजाब दे पार्टी के नेता और विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद रहते हुए भी जनता ने उन्हें भारी मतों से सांसद बना दिया, तो 2027 में भी लोग उनका साथ देंगे। अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। पार्टी का मानना है कि उनकी लोकप्रियता जेल की दीवारों को पार कर चुकी है और जनता उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री देखना चाहती है।
अमृतपाल सिंह पर पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाया हुआ है, जिसके चलते उन्हें असम भेज दिया गया। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी वे संसद नहीं पहुंच सके और शपथ ग्रहण समारोह भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट किया कि अगर वे रिहा नहीं हुए तो जेल से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जेल से ही नामांकन दाखिल किया था और पंजाब में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। यह उनकी लोकप्रियता का सबूत है।
अमृतपाल सिंह मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित
वारिस पंजाब दे ने अमृतपाल सिंह को पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। मनप्रीत अयाली ने कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता की मांग के अनुसार फैसला लिया जाएगा। पार्टी का दावा है कि अमृतपाल सिंह पंजाब की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी जेल यात्रा के बावजूद समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो उनकी विचारधारा और नेतृत्व पर जनता के विश्वास को दर्शाता है।
पंजाब की राजनीति में हलचल तेज
2027 के चुनाव में अमृतपाल सिंह की उम्मीदवारी पंजाब की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। जेल से चुनाव लड़ने का उनका अनुभव पहले ही साबित कर चुका है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सबसे मजबूत होती है। पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है कि जनता एक बार फिर उन्हें भारी समर्थन देगी। इस फैसले से पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों की रणनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस तरह अमृतपाल सिंह की जेल से संभावित उम्मीदवारी ने पंजाब की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अलग-अलग राय जाहिर कर रहे हैं और चर्चा का बाजार गरम है।।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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