अमृतपाल सिंह की 84 वर्षीय दादी चरण कौर का निधन 8 नवंबर को हो गया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए परिवार ने अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। परिवार चाहता था कि अमृतपाल भी अपनी दादी को आखिरी विदाई दे सकें। इसके बाद 17 नवंबर को अमृतसर की अदालत ने उनकी पैरोल की अर्जी मंजूर कर ली

पंजाब पुलिस इस समय अलर्ट मोड में है और इसकी वजह है पंजाब के खडूर साहिब से सांसद और ‘वारिस पंजाब दे’ के नेता अमृतपाल सिंह। बता दें कि, अमृत पाल सिंह को कोर्ट ने अमृतपाल को 21 नवंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक की ही कस्टडी पैरोल दी है। अमृतपाल सिंह को अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच घर लाया जाएगा। इस वहज से पंजाब पुलिस को 72 घंटे एकदम अलर्ट मोड में रखा गया है।

8 नंवबर को हुआ था देहांत बता दें कि, अमृतपाल सिंह की 84 वर्षीय दादी चरण कौर का निधन 8 नवंबर को हो गया था। उनके अंतिम दर्शन के लिए परिवार ने अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। परिवार चाहता था कि अमृतपाल भी अपनी दादी को आखिरी विदाई दे सकें। इसके बाद 17 नवंबर को अमृतसर की अदालत ने उनकी पैरोल की अर्जी मंजूर कर ली।

अलर्ट पर पंजाब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमृतपाल सिंह को अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच घर लाया जाएगा। इसके लिए पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अमृतपाल सिंह 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पैरोल पर अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा स्थित अपने घर पहुंचेंगा। इस दौरान वह अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होगा। 23 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद यह पहला मौका होगा, जब अमृतपाल अपने घर लौटेगा। गिरफ्तारी के बाद उन्हें असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया था। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए ही अमृत पाल ने 2024 का लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी।

सीक्रेट रखी गई सारी जानकारी हालांकि, अमृतपाल सिंह को अपने घर लाने और ले जाने को लेकर पूरी जानकारी को काफी सीक्रेट रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उसे सबसे पहले पुलिस सुरक्षा के बीच एक विमान से डिब्रूगढ़ से दिल्ली लाया जाएगा। इसके बाद उन्हें अमृतसर पहुंचाया जाएगा और वहां से सड़क के जरिए उनके गांव जल्लूपुर खेड़ा ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद इसी रास्ते से वापस डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जाएगा।

वहीं अधिकारी सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते। इसकी एक बड़ी वजह पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग अमृतपाल सिंह की राजनीतिक पार्टी और उनके प्रभाव का इस्तेमाल कर राज्य में अशांति फैला सकते हैं।