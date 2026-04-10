कमल कौर भाभी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों UAE से पंजाब लाया गया
लुधियाना के लक्ष्मण नगर की रहने वाली 29 साल की कंचन उर्फ कमल कौर भाभी ने बैंक की नौकरी छोड़कर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाना शुरू किया था। इसी के चलते सोशल मीडिया पर उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे।
लुधियाना की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या के मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरों को संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार करने के बाद उसे पंजाब पुलिस द्वारा भारत लाया गया। अमृतपाल सिंह मेहरों को जनवरी में शारजाह पुलिस ने वीजा से जुड़े मामले में पूछताछ के दौरान हिरासत में लिया था। इसके बाद पंजाब पुलिस उसे भारत डिपोर्ट कराने का प्रयास कर रही थी। कई महीनों के प्रयास के बाद अब कामयाबी मिली है।
इस हत्याकांड के बाद अमृतपाल मेहरों अमृतसर एयरपोर्ट से यूएई भाग गया था। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसीयों की मदद से उसे भारत डिपोर्ट किया। शुक्रवार सुबह उसे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। यहां से पंजाब पुलिस उसे अपने साथ ले गई। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है।
कमल कौर भाभी की हत्या बठिंडा में साल 2025 में 9-10 जून की रात कर दी गई थी। उसकी लाश बठिंडा के एक अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कार में पड़ी मिली थी। कमल कौर भाभी के नाम से मशहूर कंचन कुमारी की निर्मम हत्या ने पूरे पंजाब में सनसनी फैला दी थी। इस इन्फ्लुएंसर को एक प्रमोशनल इवेंट के बहाने बठिंडा बुलाया गया था।
इस मामले में मेहरों के तीन साथी जसप्रीत सिंह, निमरतजीत सिंह और रंजीत सिंह भी मर्डर में शामिल थे। इन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
लुधियाना के लक्ष्मण नगर की रहने वाली 29 साल की कंचन उर्फ कमल कौर भाभी ने बैंक की नौकरी छोड़कर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट बनाना शुरू किया था। इसी के चलते सोशल मीडिया पर उसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। इसके बाद अमृतपाल सिंह मेहरों उसके पीछे लग गया। 9 जून को आरोपी उसे प्रमोशनल वीडियो के बहाने बठिंडा ले गए, जहां उसकी हत्या कर दी गई। अमृतपाल मूलरूप से मोगा का रहने वाला है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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