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पंजाब विधानसभा में जमकर हंगामा, सीएम भगवंत मान पर शराब पीकर आने का आरोप

May 01, 2026 03:37 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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पंजाब में विपक्ष ने सीएम मान पर आरोप लगाया है कि वह शराब पीकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके लिए शराब और डोपिंग टेस्ट की मांग भी उठाई गई है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक परताप सिंह बाजवा समेत कई अन्य विधायकों ने यह मांग उठाई है।

पंजाब विधानसभा में जमकर हंगामा, सीएम भगवंत मान पर शराब पीकर आने का आरोप

पंजाब में विपक्ष ने सीएम मान पर आरोप लगाया है कि वह शराब पीकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके लिए शराब और डोपिंग टेस्ट की मांग भी उठाई गई है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक परताप सिंह बाजवा समेत कई अन्य विधायकों ने यह मांग उठाई है। बाजवा ने मांग की है कि सदन में मौजूद सभी सदस्यों समेत मुख्यमंत्री की जांच घंटे भर के भीतर की जानी चाहिए। उन्होंने कहाकि इस जांच के दायरे में ट्रेजरी बेंच और विपक्ष के सभी विधायकों को भी शामिल किया जाए। अकाली दल ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान के डोप टेस्ट की मांग की है। अकाली दल का आरोप है कि सीएम मान शराब पीकर विधानसभा पहुंचे थे।

पत्र में क्या लिखा
बाजवा ने कहा है कि ऐसे सदन में हिस्सा लेने का क्या मतलब, जहां पर प्रदेश का मुखिया नशे की हालत में पहुंचा हो। परताप बाजवा ने स्पीकर को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा है कि मैं आपका ध्यान एक गंभीर समस्या की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं, जो सदन की गरिमा के लिए बेहद चिंताजनक है। इसके मुताबिक वर्तमान सत्र के दौरान विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने मुख्यमंत्री के व्यवहार को लेकर मुद्दा उठाया है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री ने सदस्य द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दिए बिना ही सदन छोड़ दिया। यह बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने कहाकि इसलिए कांग्रेस विधायक दल सभी अन्य कांग्रेस विधायकों के सहयोग से जांच की मांग करता है।

जांच के लिए बने टीम
सुखपाल सिंह खैरा ने सीएम मान का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें भगवंत मान विधानसभा में बोल रहे हैं। आरोप है कि इस दौरान भगवंत मान नशे की हालत में हैं। खैरा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से भी मांग की है कि वह मान के खिलाफ सख्त ऐक्शन लें। स्पीकर को लिखे पत्र में बाजवा ने आगे लिखा है कि इस मामले में जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट और भरोसेमंद मेडिकल टीम भी बननी चाहिए। उन्होंने मांग उठाई कि पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ की टीम बने ताकि मामले की सही और स्पष्ट जांच हो सके।

शिरोमणि अकाली दल ने की निंदा
शिरोमणि अकाली दल ने भी मान का वीडियो ट्वीट करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे एक शर्मनाक मामला बताते हुए सीएम मान के डोप टेस्ट की मांग की है। शिरोमणि अकाली दल ने अपने ट्वीट में लिख है कि यह बेहद शर्मनाक है कि भगवंत मान, लेबर डे के मौके पर विधानसभा में शराब पीकर पहुंचे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि शिरोमणि अकाली दल मुख्यमंत्री के इस व्यवहार की निंदा करता है।

स्वाति मालीवाल ने क्या कहा
आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई स्वाति मालीवाल ने इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा कि आज एक बार फिर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरी तरह शराब के नशे में, लोकतंत्र के मंदिर, पंजाब विधानसभा में आए हैं। यह आदमी शराब पीकर गुरुद्वारा साहिब जाता है, शराब पीकर मंदिर जाता है, शराब पीकर लोकसभा आता था, शराब पीकर सरकारी बैठकों में जाता है। वह विदेश भी इतनी शराब पीकर गया कि उसे विमान से उतारना पड़ा। उन्होंने आगे लिखा कि चुनाव से पहले उन्होंने अपने मां के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वह फिर कभी शराब नहीं पिएंगे। एक संवेदनशील बॉर्डर स्टेट का सीएम हर वक्त शराब के नशे में रहता है। इसी हालत में फाइलों पर दस्तखत करता है, क्या शर्मनाक है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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