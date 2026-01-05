अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को 15 जनवरी को तलब किया, भड़काऊ टिप्पणियों का आरोप

संक्षेप: सिख मर्यादा पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को अकाल तख्त साहिब के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

सिख मर्यादा पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को अकाल तख्त साहिब के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुख्यमंत्री की सिख मर्यादा और दसवंत सिद्धांत पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए ये आदेश जारी किया है। जत्थेदार गड़गज ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से कहे गए शब्द सिख आचार संहिता और मर्यादा का अपमान हैं, जिन्हें किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई है कि वे अकाल तख्त के आदेश का सम्मान करते हुए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे और अपने वक्तव्य पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।

सिख मर्यादा को चुनौती दे रहे मुख्यमंत्री: जत्थेदार गड़गज

पत्र के जरिए श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर सचिवालय के प्रभारी बगीचा सिंह ने कहा कि गत समय चल रहे एक संजीदा पंथक मामले संबंधी बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सिख विरोधी मानसिकता से जानबूझकर श्री अकाल तख्त साहिब की सिख रहित मर्यादा और सर्वोच्चता के साथ-साथ गुरु साहिबान की ओर से बख्शे दसवंत के सिद्धांत गुरु की गोलक के खिलाफ बार-बार बेहद निंदनीय टिप्पणियां करके सिख भावनाओं को आहत किया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री की कुछ आपत्तिजनक वीडियो श्री अकाल तख्त के सामने आई हैं, जिसमें वह सिख गुरु साहिबान और 20वीं सदी के महान शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीरों से बेहद आपत्तिजनक गतिविधि करते दिखाई दे रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों के अनुसार संवैधानिक पद पर बैठकर सिख मर्यादा को चुनौती देने वाली टिप्पणियों ने मुख्यमंत्री के अंदर के अहंकार को प्रदर्शित किया है।

जत्थेदार गड़गज ने कहा कि सिख मर्यादा को बनाने में सालों लगते हैं और मुख्यमंत्री को सिख मर्यादा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिख मर्यादा को मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जा सकता। आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों की ओर से फैसला लिया गया है कि सिख मर्यादा की गरिमा को बनाए रखने और सिख सिद्धांतों के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। इस कारण मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को 15 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे निजी तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय में पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलावा भेजा गया है।