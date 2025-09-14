बाढ़ के बाद अब गंदगी चुनौती, पंजाब सरकार ने गांव और शहरों में शुरू किया सफाई अभियान

Punjab floods: पंजाब की मान सरकार ने बाढ़ का पानी उतरने के बाद सफाई अभियान शुरू कर दिया है। सरकार के मुताबिक 14 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक पूरे राज्य के 2300 गांवों और शहरी वार्डों में एक साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा।

पंजाब में बाढ़ के बाद अब पानी उतर रहा है तो गाद और गंदगी असली चुनौती दे रही है। पंजाब सरकार ने आज से 23 सितंबर तक पूरे राज्य में सफाई और बहाली का विशेष ड्राइव चलाया है, जो 2300 से ज्यादा गांवों और शहरी वार्डों में एक साथ शुरू हुआ है। इस महा अभियान में हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड को साफ-सुथरा और पहले से बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जलभराव से जमा हुई गाद, सिल्ट और गंदगी को हटाने के लिए नगर निगमों, नगर परिषदों और पंचायतों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। कई जिलों में 1000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी, 200 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रालियां, 150 जेसीबी मशीनें और सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स इस काम में लगे हुए हैं।

हर जोन का जिम्मा एक अफसर को सौंपा पंजाब सरकार ने हर जोन का जिम्मा एक अफसर को सौंपा गया है और उन्हें साफ निर्देश हैं कि वे रोजाना ग्राउंड पर रहें और काम पूरा कराएं। नगर निगमों में कमिश्नर और जिलों में एडीसी को विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे। सरकार ने निर्देश दिया है कि हर जगह काम से पहले और बाद की तस्वीरें खींची जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस पूरे अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है, ये कोई औपचारिक मुहिम नहीं, ये पंजाब के हर नागरिक के घर-आंगन को फिर से खुशहाल बनाने का संघर्ष है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवा छिड़काव, साफ पानी की आपूर्ति और प्राथमिक चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं।

पशुधन की संभाल के लिए किसानों को मोबाइल के ज़रिए सरकारी डॉक्टरों से सलाह मिल रही है। वेटरनरी डॉक्टरों की टीमें गांवों में तैनात हैं, जो पशुओं की जांच, इलाज और जरूरतमंदों तक दवाइयां और चारा मुफ्त में पहुंचा रही हैं। साफ पानी के लिए क्लोरीन की गोलियां दी जा रही हैं। सूबे के हर गांवों में पशुओं के लिए हरा चारा, सूखा फीड और हाई-क्वालिटी पोषण पहुंचाया जा रहा है। हर गांव में राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पंचायतें, एनजीओ और सरकार की टीमें मिलकर पशुपालकों को राहत दे रही हैं।

नुकसान की भरपाई के लिए तेजी से सर्वे जारी बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी तेजी से सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। घरों, दुकानों, सड़कों, बिजली के खंभों, जल योजनाओं जैसी सभी सार्वजनिक व निजी संपत्तियों का आकलन इंजीनियरिंग टीमों द्वारा किया जा रहा है, ताकि सरकार हर प्रभावित व्यक्ति को जल्द से जल्द मुआवजा दे सके। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करवाई जाने के लिए कुल 2167 पटवारियों को तैनात किया गया है। टीमें गांव-गांव जाएंगी, खेतों का निरीक्षण करेंगी और फसलों व घरों के नुकसान व पशुओं की मौत के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगी। बाढ़ पीड़ितों को 45 दिनों के अंदर मुआवजा दिया जाएगा।