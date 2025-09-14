After PM Modi Rahul Gandhi will also visit Punjab PM मोदी के बाद राहुल गांधी भी करेंगे पंजाब का दौरा, अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे, Punjab Hindi News - Hindustan
पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब राहुल गांधी भी पंजाब का दौरा करेंगे। वह अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 02:58 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाढ़ ग्रस्त पंजाब का दौरा करने के बाद अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पंजाब का दौरा करेंगे। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी कल यानी सोमवार को पंजाब पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे रामदास क्षेत्र जाएंगे, जहां बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। रामदास में राहुल गांधी गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी में भी मत्था टेकेंगे। गुरुद्वारा में वे सेवा कर रहे संगत से बातचीत करेंगे और पीड़ित परिवारों की परेशानियों को सुनेंगे। साथ ही वे राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और स्थानीय प्रशासन व संगठनों से मिलकर राहत सामग्री व पुनर्वास कार्यों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी गुरदासपुर जाएंगे, जहां वे बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे। वे स्थानीय लोगों से सीधे संवाद करेंगे और फिर दौरे के बाद राहुल गांधी शाम तक दिल्ली लौट जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश नहीं जागे

पहले पंजाब के दौरे के साथ ही राहुल गाँधी के हिमाचल प्रदेश जाने और वहां बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करने की चर्चाएं थी लेकिन अब वह पंजाब से ही लौट जायेंगे। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी बाढ़ की स्थिति पर बराबर नजर रखे हैं और वह पीड़ितों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। राहुल बाढ़ की स्थिति को लेकर बराबर पंजाब और हिमाचल के संपर्क में हैं। वहीं, उनके हिमाचल प्रदेश जाने के बारे में अभी जानकारी नहीं है।

भाजपा और AAP के निशाने पर राहुल

पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ से हालात बहुत बुरे हैं। राहुल गांधी के प्रदेश का दौरा न करने पर विपक्षी दल उन पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर तंज कसते हुए उन्हें आलसी राजनेता बताया। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी को बाढ़ प्रभावित पंजाब में जाकर किसानों की परेशानियों को देखना चाहिए था। वहीं, बाढ़ प्रभावित पंजाब में बांटे गए राहत पैकेट्स पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तस्वीर के बाद भी राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पंजाब में बाढ़ राहत प्रयासों को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है।

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर किया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बाढ़ राहत सामग्री दिखाई गई। इसमें राहुल गांधी की पुरानी तस्वीर वाले स्टिकर के साथ-साथ राहत सामग्री से लदे ट्रकों पर कांग्रेस नेताओं और पार्टी के बड़े पोस्टर लगे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वास्तविक राहत कार्यों के बजाय राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। वहीं, पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी पर विदेश में समय बिताने को लेकर राहुल पर निशाना साधा है। आप के मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तंज कसा कि पंजाब में चुनाव होगा तो ये इंसान वोट मांगने पहुंच जाएगा लेकिन आज पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है तो ये जनाब मलेशिया घूम रहे हैं।

मोदी ने पंजाब को 1600, हिमाचल को 1,500 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की

प्रधानमंत्री मोदी ने को बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया था। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मोदी ने दोनों राज्यों के बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब का दौरा कर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पैदा हुई स्थिति और उससे हुए नुकसान की समीक्षा करने के बाद सूबे के लिए 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। वहीं, कुदरती आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपए की तत्काल राहत राशि की घोषणा की थी।

(मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

Punjab Rahul Gandhi

