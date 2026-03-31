गोल्डन टेंपल पहुंची प्रियंका चोपड़ा, माथा टेका, जूठे बर्तनों की सेवा की; VIDEO
बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मंगलवार को अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंची। यहां उन्होंने माथा टेका और गुरु घर में सरबत के भले की अरदास की। दर्शन के बाद प्रियंका चोपड़ा ने लंगर हॉल में जूठे बर्तनों की सेवा की।
बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मंगलवार को अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंची। यहां उन्होंने माथा टेका और गुरु घर में सरबत के भले की अरदास की। दर्शन के बाद प्रियंका चोपड़ा ने लंगर हॉल में जूठे बर्तनों की सेवा की। सिख परंपरा में इस सेवा को विनम्रता और मानवता का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कुछ देर बैठकर गुरबाणी भी सुनी। उनके इस सादगी भरे रूप को देखकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। हालांकि, इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। उनकी यह यात्रा पूरी तरह निजी और आध्यात्मिक रही।
रोज गोल्ड कलर का सूट, सिर पर दुपट्टा
प्रियंका चोपड़ा शाम साढ़े चार बजे गोल्डन टेंपल पहुंची। वह रोज गोल्ड कलर का सूट पहने नजर आईं। गोल्डन टेंपल में प्रवेश करते समय उन्होंने पर सिर दुपट्टे से ढका हुआ था। वह आम श्रद्धालु की तरह यहां रही। इस दौरान उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। मीडिया ने भी सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह करीब आधा घंटा गोल्डन टेंपल में रहीं और फिर सेवा करने के बाद वहां से चली गईं।
राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ शूट कर रहीं प्रियंका
प्रियंका चोपड़ा ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, दुनिया भर के सिनेमा में अपने काम की वजह से ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाई है। साल 2019 में आई फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ के बाद वो किसी भी भारतीय फिल्म में नहीं दिखी हैं। हालांकि, वो लंबे समय से बॉलीवुड फिल्म को लेकर चर्चा में चल रही हैं। प्रियंका अभी एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ की शूटिंग कर रही हैं।
इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसका बजट 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यह भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म से लंबे वक्त बाद प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिनेमा में वापसी करने वाली हैं।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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