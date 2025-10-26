पंजाब CM भगवंत मान का वीडियो वायरल करने वाले पर ऐक्शन, गिरफ्तारी वारंट जारी

संक्षेप: सीएम का वीडियो वायरल होने के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है। पंजाब भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वह अपनी वीडियो पर इतना चुप क्यों है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अश्लील फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी एनआरआई जगमनदीप सिंह उर्फ जगमन समरा के खिलाफ फरीदकोट अदालत से गिरफ्तार वारंट जारी हुआ है। जगमन समरा संगरूर के गांव फग्गुवाला का रहने वाला है। जगमन समरा के खिलाफ 28 नवंबर 2020 को फिरोजपुर जिले के थाना तलवंडी भाई में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। इस केस में गिरफ्तारी के बाद उसे फरीदकोट की केंद्रीय जेल में रखा गया था। जेल में बीमार होने के कारण उसे 23 दिसंबर 2021 को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से वह जेल कर्मचारियों को चकमा देकर फरार हो गया और बाद में वह दोबारा कनाडा वापस लौट गया। इससे पहले मोहाली स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी जगमन समरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मान सरकार पहुंच गई कोर्ट फेक वीडियो मामले में भगवंत मान सरकार ने अदालत का रुख किया था। इसके बाद मोहाली कोर्ट ने साइबर क्राइम विभाग को निर्देश दिया था कि ऐसे सभी कंटेंट या उनसे मिलते-जुलते आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत हटाए और ब्लॉक करे। कोर्ट ने गूगल को भी आदेश दिया कि ऐसा कंटेंट सर्च रिजल्ट में न दिखे। यदि गूगल व फेसबुक कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद जगमन समरा के फेसबुक अकाउंट से वह आपत्तिजनक सामग्री हटा दी गई।

सूबे की सियासत गरमाई सीएम का वीडियो वायरल होने के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है। पंजाब भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वह अपनी वीडियो पर इतना चुप क्यों है। बीजेपी के इस बयान के बाद सीएम मान ने कहा कि बीजेपी के पास फेक के अलावा और है भी क्या। भाजपा के नेता जानबूझकर यह फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर भी लिखा कि यह डीपफेक वीडियो कुछ दक्षिणपंथी ट्रोल्स फैला रहे हैं। वहीं, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। खैरा का कहना है कि अगर वीडियो नकली है, तो सरकार इसकी जांच कराने में देरी क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी एक मंत्री के कथित सेक्स टेप की जांच फोरेंसिक लैब से कराई गई थी। खैरा ने पूछा कि मुख्यमंत्री से जुड़े इस मामले में वैसी पारदर्शिता और तत्परता क्यों नहीं दिखाई जा रही है?

डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही पुलिस उधर, पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि वीडियो एआई तकनीक से तैयार किए गए डीप फेक हैं। इन वीडियो का उद्देश्य लोगों में नफरत फैलाना और सामाजिक सौहार्द को भंग करना है। कंटेंट अश्लील, भड़काऊ और कानून के खिलाफ है, जिससे राज्य में अशांति फैल सकती है। हालांकि आरोपी जगमन समरा ने कहा है कि जो भी इन वीडियो को नकली साबित करेगा, उसे वह पांच करोड़ रुपये का इनाम देगा। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो की उत्पत्ति कहां से हुई और इन्हें किस उद्देश्य से वायरल किया।