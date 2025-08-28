पंजाब में हत्या कर गोवा में ऐश कर रहा था आरोपी, पुलिस ने दोस्तों समेत दबोचा

पंजाब में हत्या कर भागे एक आरोपी को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात जानकारी के अनुसार आरोपी राजस्थान का निवासी है और जुलाई में हत्या करके पंजाब से भागकर गोवा में छिपा हुआ था।

पंजाब में हत्या करके भागे एक व्यक्ति को गोवा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मापुसा उपखंड की एक विशेष 20 सदस्यीय टीम ने पंजाब में एक हत्या के आरोपी विष्णु विश्नोई को उसके 6 अन्य दोस्तों के साथ 26 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे आरोपी विष्णु को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया, जबकि बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया है क्योंकि अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

आधिकारिक बयान के मुताबिक 26 अगस्त को ही पंजाब पुलिस की तरफ से उत्तरी गोवा के एसपी को सूचना भेजी गई थी, की पंजाब में 7 जुलाई 2025 को हत्या करके भागा राजस्थान निवासी विष्णु विश्नोई गोवा में छिपा हुआ है। अन्य जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उसकी गिरफ्तारी करने का अनुरोध किया था।

पंजाब पुलिस से मिली जानकारी के बाद गोवा पुलिस की एक 20 सदस्यीय टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए विष्णु विश्नोई का पता लगाया और उसके छह अन्य दोस्तों के साथ अंजुना पुलिस स्टेशन के एरिया में आने वाले एक स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया।