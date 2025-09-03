पंजाब यूनिवर्सिटी के नए सिकंदर बने गौरव, पहली बार ABVP ने हासिल किया अध्यक्ष पद

एबीवीपी के गौरव वीर सोहल ने 488 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें 3148 वोट मिले, जबकि स्थानीय संगठन स्टूडेंट फ्रंट के सुमित शर्मा को 2660 वोट प्राप्त हुए। शीर्ष पद के लिए कुल आठ उम्मीदवार मैदान में थे।

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2025 में एबीवीपी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABPV) ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। एबीवीपी के उम्मीदवार गौरववीर सोहल ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर पीयू स्टूडेंट्स काउंसिल के नए अध्यक्ष का पद अपने नाम किया। 1977 से पीयू में छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब तक एबीवीपी कभी भी अध्यक्ष की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई थी।

यह पहली बार है जब बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। उपाध्यक्ष पद के लिए साथ यूनियन के अश्मित सिंह ने 3249 वोटों के साथ जीत हासिल की। सचिव पद पर अभिषेक डागर ने 3262 वोट लेकर जीत दर्ज की। वहीं, संयुक्त सचिव पद के लिए मोहित मंडेरा ने 3128 वोटों के साथ जीत हासिल की, जिन्होंने एनएसयूआई के साथ गठबंधन किया था।