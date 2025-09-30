Abhishek Sharma in Ludhiana for his sister shagun ceremony accompanied by mentor Yuvraj Singh बहन की शगुन सेरेमनी के लिए लुधियाना पहुंचे अभिषेक शर्मा, गुरु युवराज सिंह भी दिखे साथ, Punjab Hindi News - Hindustan
अभिषेक की बहन की शादी लुधियाना के बिजनेसमैन लोविश ओबराय से हो रही है। शादी 3 अक्टूबर को होने वाली है। शादी की रस्म अमृतसर में ही होगी। इस दौरान अभिषेक शर्मा अपनी बहन के साथ ही रहेंगे।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, लुधियानाTue, 30 Sep 2025 01:47 PM
एशिया कप में अपनी धुआंदार बल्लेबाजी के जलवे दिखाने वाले टीम इंडिया के स्टार खिलाडी अभिषेक शर्मा अपनी बहन की शगुन सेरेमनी के लिए अमृतसर पहुंच गए हैं। देर रात वे पूर्व क्रिकेटर व अपने गुरु युवराज सिंह के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड हुए। अभिषेक ने युवराज सिंह के साथ अपनी तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। इसके बाद वे लुधियाना पहुंचे, जहां एक होटल में उनकी बहन की शगुन सेरेमनी होगी। एशिया कप जीतने के बाद अभिषेक शर्मा अब अपने परिवार के साथ बहन कोमल की शादी में व्यस्त हो गए हैं। आज शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। एक तरफ घर में शादी है दूसरी तरह जीत की खुशी और बधाईयां मिल रही हैं, तो ऐसे में परिवार की खुशी डबल हो गई है।

शादी से पहले भाई ने जीत का तोहफा दिया: कोमल शर्मा

अभिषेक शर्मा की 2 बड़ी बहनें हैं कोमल और सानिया। कोमल पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कोमल ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मेरे भाई अभिषेक ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया है। हम ट्रॉफी घर ले आए हैं और हम सब बहुत खुश हैं। मैं अपनी शादी से पहले अपने भाई से यह तोहफा चाहती थी। मुझे अंदर से पता था कि भारत फाइनल मैच जीतेगा। इसके साथ ही मेरे भाई का नाम चमकेगा। हम सभी इससे बेहद खुश हैं। हम बस एक्साइटेड हैं कि वह कब आएगा और उसके साथ मिलकर हम सेलिब्रेट करेंगे।

अभिषेक की बहन की शादी लुधियाना के बिजनेसमैन लोविश ओबराय से हो रही है। शादी 3 अक्टूबर को होने वाली है। शादी की रस्म अमृतसर में ही होगी। इस दौरान अभिषेक शर्मा अपनी बहन के साथ ही रहेंगे। कई सीनियर क्रिकेटर्स भी इस दौरान शादी में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे।

एशिया कप जीतने में अभिषेक की अहम भूमिका

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की अहम भूमिका रही, जिन्हें टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अभिषेक ने एशिया कप में सात पारियों में 314 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 44.86 और स्ट्राइक रेट 200 रहा।तीन अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम किया।

रिपोर्ट: मोनी देवी

