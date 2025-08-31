AAP youth and women wing workers reached the flood affected areas of Punjab पंजाब की बाढ़ में उतरे AAP के युवा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, पहुंचा रहे राहत सामग्री, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindi Newsपंजाब न्यूज़AAP youth and women wing workers reached the flood affected areas of Punjab

पंजाब में बाढ़ से बुरा हाल है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा और युवा मोर्चा भी लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में प्रशासन की मदद करने में जुट गया है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 12:33 PM
पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते पंजाब की नदियों इन दिनों कोहराम मचा रही हैं। पंजाब के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई गांव डूब गए हैं और फसलें तहस-नहस हो गई हैं। ऐसे में बीएसएफ भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी है। वहीं भगवंत मान सरकार ने प्रशासन से लेकर अपनी कैबिनेट को फील्ड पर उतार दिया है। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने अपने यूथ और महिला विंग के वॉलंटियर्स को भी मैदान में उतारा है।

पंजाब के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में राज्य सरकार द्वारा भेजी जा रही राहत सामग्री को प्रभावित लोगों के बीच सही ढंग से और सही समय पर पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी के यूथ औऱ महिला विंग के वॉलंटियर्स भी अब बाढ़ से प्रभावित लोगों तक पहुंच कर राहत कार्यो में प्रशासन की मदद कर रहे हैं।

AAP के मुताबिक, वर्तमान में यूथ और महिला विंग के वॉलंटियर्स नाभा से लेकर पठानकोट और गुरदासपुर तक प्रशासन के साथ राहत सामग्री से भरे वाहनों को लेकर प्रभावित लोगों तक पहुंचाने का काम रहे हैं। यूथ क्लब के नौजवान सदस्य कंधों पर बोरे उठाकर राहत सामग्री गांव-गांव पहुंचा रहे हैं, वहीं महिला विंग की कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच जाकर महिलाओं और बच्चों की विशेष ज़रूरतों का ध्यान रख रही हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहत कार्यों में यूथ और महिला विंग की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि यह इस बात की गवाही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के युवाओं और महिलाओं को सिर्फ़ मंच नहीं देती, बल्कि उन्हें सामाजिक बदलाव का वाहक भी बनाती है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनकी मौजूदगी ने पीड़ित परिवारों को यह भरोसा दिलाया है कि पंजाब की जनता अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह सिर्फ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं बल्कि पंजाबियत की असली ताकत है, एक-दूसरे के दुख में साथ खड़े होना जिसके लिये बाढ़ ग्रस्त इलाकों में सरकार के राहत प्रयासो में पार्टी के यूथ और महिला विंग की भागीदारी प्रशंसनीय है। उनकी मौजूदगी ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के मन में यह भरोसा जगाया है कि पंजाब अपनी जनता को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।

Punjab News UP Floods

