AAP जारी करने जा रही पंजाब विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट, भगवंत मान ने बता दी तारीख
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवरों की पहली लिस्ट शनिवार यानी 31 अक्टूबर को जारी करदी जाएगी। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 31 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में आयोजिक पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में हुई इस बैठक में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसी बैठक में प्रत्याशियों की पहली सूची पर मोहर लगाई जा रही है। आपको बता दें कि कोई भी पार्टी आम तौर पर इतनी जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं करती है। ज्यादातर पार्टियां चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही अपने प्रत्याशियों को ऐलान करती हैं।
कट सकते हैं कई विधायकों के टिकट
पहले चर्चा थी की नवंबर को दूसरे सप्ताह में पार्टी उम्मीदवारों की सूची जैरी करेगी। आम आदमी पार्टी का मानना है कि प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद उन्हें चुनाव प्रचार का ज्यादा समय मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सर्वे भी करवाया था। ऐसे में कई विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं।
पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि संभावित उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में जनसंपर्क का पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में हुई बैठक में चुनाव पर रणनीति को लेकर चर्चा हुई। यह भी विचार किया गया कि किन मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जा सकता है। साथी ही आप को पार्टी के अंदर असंतोष का भी ध्यान रखना है। चुनाव से पहले विवादों की वजह से नुकसान होने की भी संभावना रहती है। खास तौर पर जिनकी टिकट काटा जाता है उनमें असंतोष उभरकर सामने आता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें