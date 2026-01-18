AAP को बड़ा झटका, चोरी से आहत होकर केजरीवाल के विधायक ने दिया इस्तीफा, कैबिनेट रैंक छोड़ा

Hindustan Hindi News
सीएम भगवंत मान ने माघी मेले पर श्री मुक्तसर साहिब में बंगा हलके के एक डेरे से चोरी हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 169 स्वरूपों के संबंध में बयान देना भारी पड़ गया है। इस बयान की वजह से आज बंगा से विधायक डॉ सुखविंदर सुक्खी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

Jan 18, 2026 02:28 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
Punjab Politics: सीएम भगवंत मान ने माघी मेले पर श्री मुक्तसर साहिब में बंगा हलके के एक डेरे से चोरी हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 169 स्वरूपों के संबंध में बयान देना भारी पड़ गया है। इस बयान की वजह से आज बंगा से विधायक डॉ सुखविंदर सुक्खी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉ सुक्खी आज ( रविवार ) सुबह बंगा के गुरुद्वारा राजा साहिब रसोखाना पहुंचे और इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने वेयरहाउस चेयरमैन पद और कैबिनेट रैंक भी छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक हैं और उनसे जुड़ा कोई भी मुद्दा बेहद संवेदनशील है। मुख्यमंत्री के बयान से न केवल उनकी व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि संगत की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि राजा साहिब अस्थान के वे अपने धार्मिक विश्वासों से कोई समझौता नहीं कर सकते। वे किसी भी ऐसे पद पर बने नहीं रह सकते, जहां उन्हें अपने धार्मिक मूल्यों और आस्था के विरुद्ध खड़ा होना पड़े।

अकाली दल छोड़ आप में आए थे सुखविंदर

डॉ सुखविंदर कुमार सुक्खी ने 2017 में पहली बार बंगा एससी सीट से शिरोमणि अकाली दल की टिकट से चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरजोत सिंह को हराया। 14 अगस्त 2025 को डॉ सुखविंदर सुक्खी ने शिरोमणि अकाली दल छोड़कर आम आदमी पार्टी जॉइन की थी। वह सीएम भगवंत मान की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए थे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार तरलोचन सिंह को हराया। इस चुनाव में 5069 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।

मुश्किल में आम आदमी पार्टी

डॉ सुखविंदर कुमार सुक्खी ने अपने इस्तीफे की पुष्टि सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव होकर भी की। लाइव वीडियो में उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी और सरकार का हिस्सा जरूर हैं लेकिन सबसे पहले एक सिख हैं और गुरु की मर्यादा से समझौता नहीं कर सकते। डॉ सुक्खी के इस्तीफे ने पंजाब की राजनीति में इसे लेकर उबाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो गई है और सरकार पर धार्मिक भावनाओं को लेकर और दबाव और भी बढ़ा सकता है। वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

