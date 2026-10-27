अमृतसर में AAP सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या, गुरुद्वारे के पास हुई अंधाधुंध फायरिंग
पंजाब के अमृतसर में एक आम आदमी पार्टी के सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि यह मामला रंजिश का हो सकता है।
अमृतसर जिले के चीते कलां गांव में एक आम आदमी पार्टी की सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम तीरथ सिंह बताया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का भाई भी आम आदमी पार्टी का नेता है। रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में तीरथ सिंह का दोस्त रंजीत सिंह भी घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
गुरुद्वारे के पास फायरिंग
सोमवार शाम को दोनों गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद घर वापस आ रहे थे। पुलिस ने बताया कि अचानक मोटरसाइकल सवार बदमाशों ने उन दोनों पर गोली चला दी। बदमाशों ने कम से कम 8 फायर किए और इसके बाद फरार हो गए। उस वक्त वे दोनों गुरुद्वारे के पास ही थे। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो दोनों रास्ते में घायल पड़े थे।
दोस्त को भी लगी गोली
लोगों ने दोनों को अस्पातल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने तीरथ सिंह को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि रंजीत सिंह की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं। पुलिस का कहना है कि इसके पूछे कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। पीड़ित परिवार का कहना है कि तीरथ सिंह ने आरोपियों को दो दिन पहले ही ड्रग्स लेने पर टोका था। इसको लेकर उनके बीच काफी बहस भी हुई थी।
पुलिस ने कहा कि गुरदित सिंह तीरथ के भाई कराज सिंह से दुश्मनी मानता था। हो सकता है कि मामला इसी रंजिश का हो। तीरथ सिंह की मां गांव की सरपंच हैं और वह भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं. पुलिस ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें गुरदीत सिंह को आरोपी बनाया गाय है। उसके साथ ही हरकीरत सिंह उर्फ हाकी और गोरा को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपी भी उसी गांव के रहने वाले हैं। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें