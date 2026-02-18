Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

पंजाब में शादी में डांस कर रहे AAP के सरपंच की गोली मारकर हत्या, 12 दिन में तीन नेताओं का मर्डर

Feb 18, 2026 05:50 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गांव ठट्टियां महंतां के सरपंच हरपिंदर सिंह चचेरे भाई जर्मनजीत सिंह के साथ फार्म हाउस में शादी समारोह में आए थे। जब हरबिंदर सिंह जब स्टेज पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ डांस कर रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी।

पंजाब में शादी में डांस कर रहे AAP के सरपंच की गोली मारकर हत्या, 12 दिन में तीन नेताओं का मर्डर

पंजाब में एक और आम आदमी पार्टी नेता की हत्या हो गई है। तरनतारन से आम आदमी पार्टी के सरपंच हरपिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात फतेहाबाद क्षेत्र के फार्म हाउस में हुई, जहां सरपंच एक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। चार हमलावरों ने अचानक सरपंच और उनके चचेरे भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उनके चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात से शादी में चीख-पुकार मच गई।

डांस करते समय बरसाई अंधाधुंध गोलियां

गांव ठट्टियां महंतां के सरपंच हरपिंदर सिंह चचेरे भाई जर्मनजीत सिंह के साथ फार्म हाउस में शादी समारोह में आए थे। जब हरबिंदर सिंह जब स्टेज पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ डांस कर रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हरबिंदर सिंह के पेट और सिर में चार गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जब जर्मनजीत सिंह ने हमलावरों का पीछा किया तो उन्होंने उसे भी गोली मार दी। चार हमलावर थे जो वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। हमलावरों की पहचान के लिए फार्म हाउस के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के बाद एसएसपी सुरिंदर लांबा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस के मुताबिक हमला पूरी रेकी करने के बाद किया गया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के शिक्षा मंत्री के घर रात को स्कूल मैनेजमेंट क्या कर रहा था? AAP का सवाल
ये भी पढ़ें:विधानसभा 'फांसीघर' मामला: केजरीवाल, सिसोदिया समेत 4 AAP नेताओं को अल्टीमेटम
ये भी पढ़ें:खालिस्तानी पन्नू के निशाने पर AAP विधायक कुलवंत सिद्धू, पहले भी मिली है धमकियां

दहशत का माहौल

6 फरवरी को तरनतारन के ही गांव चीमा खुर्द के आम आदमी पार्टी सरपंच गुरभेज सिंह की गांव के ही पूर्व सरपंच शरनजीत सिंह ने साथियों के साथ मिलकर तेजधार हथियारों से हत्या कर दी थी। यह चुनावी रंजिश का नतीजा था। इसी दिन जालंधर में गुरुद्वारा साहिब के पास आम आदमी पार्टी नेता लक्की ओबराॅय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब तरनतारन में एक और सरपंच को मौत के घाट उतार दिया गया है। महज 12 दिनों में आम आदमी पार्टी के तीन नेताओं की हत्या से पंजाब में दहशत का माहौल है। वहीं, विपक्षी पार्टियां खराब कानून-व्यवस्था को पंजाब सरकार की नाकामी बता कर घेर रही हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
Punjab AAP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;