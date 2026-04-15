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AAP सांसद अशोक मित्तल पर ED का छापा, राघव चड्ढा की जगह बने हैं राज्यसभा के उपनेता

Apr 15, 2026 10:54 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हुई है। वह उच्च सदन में पार्टी के उपनेता भी हैं। उन्हें हाल ही में राघव चड्ढा के स्थान पर यह जिम्मेदारी मिली थी। अशोक मित्तल की पहचान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के तौर पर रही है।

AAP सांसद अशोक मित्तल पर ED का छापा, राघव चड्ढा की जगह बने हैं राज्यसभा के उपनेता

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड हुई है। वह उच्च सदन में पार्टी के उपनेता भी हैं। उन्हें हाल ही में राघव चड्ढा के स्थान पर यह जिम्मेदारी मिली थी। अशोक मित्तल की पहचान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के तौर पर रही है। इस रेड को भगवंत मान ने भाजपा की ओर से चुनावी तैयारी बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू... आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ED की रेड। यह मोदी का स्टाइल है। लेकिन हम भो पत्ते नहीं, जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे।'

भगवंत मान की पोस्ट को ही रीशेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा, 'मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे।' ईडी के सूत्रों का कहना है अशोक मित्तल के कारोबार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये रेड फेमा की जांच के तहत की गई हैं। लवली प्रोफेशल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल को हाल ही में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने उपनेता बनाया है। उन्हें राघव चड्ढा के स्थान पर मौका मिला है। अधिकारियों का कहना है कि मित्तल के जालंधर और फगवाड़ा स्थित ठिकानों पर रेड मारी गई हैं। इसके अलावा भी कुछ स्थानों पर छापेमारी की गई है।

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अधिकारियों का कहना है कि विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। अशोक मित्तल को 2022 में राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने मनोनीत किया था। वह निर्विरोध ही चुने गए थे। फिलहाल वह वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वह भले ही राज्यसभा के सांसद 4 सालों से हैं, लेकिन वह ज्यादा चर्चा में तब आए, जब उन्हें राघव चड्ढा के स्थान पर उपनेता बनाया गया।

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राघव चड्ढा और AAP के रिश्ते कैसे होते गए कमजोर

बता दें कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के रिश्ते बीते कई सालों से कमजोर दिख रहे थे। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और फिर बाहर आने तक पर राघव चड्ढा ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एजेंडे से अलग वह व्यक्तिगत तौर पर भी कई सवाल उठाते थे। इसी के चलते लंबे समय से कयास लग रहे थे कि आखिर राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के रिश्ते कैसे हैं। फिर जब राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाया गया तो ये मतभेद सतह पर आ गए। यही नहीं राघव चड्ढा के संसद में बोलने पर भी रोक लगा दी गई है।

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दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

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