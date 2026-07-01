पंजाब में AAP ने 2022 का वादा अब किया पूरा, सत्कार योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे ₹1000, 3 महीने के पैसे एक साथ दिए
पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना' लॉन्च कर 5वीं गारंटी पूरी की। अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 और SC वर्ग को 1500 रु प्रतिमाह मिलेंगे। शुरुआत में 3 महीने की एकमुश्त राशि खातों में भेजी गई है।
पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने आज यानी बुधवार (1 जुलाई 2026) को अपनी सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जनकल्याणकारी योजना-"मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना" की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में दी गई अपनी पांचवीं और आखिरी सबसे बड़ी चुनावी गारंटी को भी पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धूरी में इस योजना के लिए एक विशेष वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए सीधे महिलाओं के बैंक खातों में पैसे भेजे जाएंगे।
पहले ही दिन मिले 3 महीने के पैसे: किसे कितना मिला?
योजना की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए पंजाब सरकार ने लाभार्थियों के खातों में जुलाई, अगस्त और सितंबर... यानी पूरे तीन महीने की एकमुश्त किस्त ट्रांसफर कर दी है। इस योजना का पैसा दो श्रेणियों में बांटा गया है:
- जनरल कैटेगरी: इन महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से तीन महीने के 3,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में मिले हैं।
- अनुसूचित जाति कैटेगरी: अनुसूचित जाति (SC) से आने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत करने के लिए 1,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से तीन महीने के 4,500 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
इस ऐतिहासिक मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मान सरकार ने सरकारी पैसे की चोरी को पूरी तरह रोक दिया है, जिससे जनता का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे नागरिकों के खातों में पहुंच रहा है।
योजना की 3 सबसे बड़ी और खास बातें
इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद हैं:
1. एक घर में कोई सीमा नहीं
सरकार ने साफ किया है कि इस आर्थिक मदद के लिए प्रति परिवार महिलाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं है। यानी, अगर एक ही परिवार में एक से ज्यादा पात्र महिलाएं (जैसे मां और बेटी दोनों) हैं, तो हर महिला को अपनी 'सत्कार राशि' स्वतंत्र रूप से अलग से मिलेगी।
2. देर से फॉर्म भरने पर भी नहीं होगा नुकसान
जो महिलाएं आज लॉन्चिंग के बाद आने वाले दिनों या महीनों में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा। उनका पैसा 1 जुलाई 2026 से जोड़कर दिया जाएगा।
बजट में पक्की जगह
योजना के लंबे समय तक चलने पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मान ने साफ किया कि इस योजना को राज्य के स्थायी बजट ढांचे में शामिल कर लिया गया है। यह सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान बिना रुके लगातार चलती रहेगी।
विरोधियों को करारा जवाब
महीने के 1,000 या 1,500 रुपये की रकम को कम बताने वाले विपक्षी दलों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कम आय वाले परिवारों के लिए यह छोटी सी रकम भी बहुत बड़ी संजीवनी है। इस पैसे से घर की महिलाएं बच्चों की स्कूल फीस, रोजमर्रा का राशन और छोटे-मोटे कर्ज चुकाने जैसे जरूरी खर्चे आसानी से पूरे कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि महिलाओं के हाथ में सीधे पैसे देकर उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से जीने की ताकत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंShubham Sharma
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