ED की कार्रवाई का विरोध, AAP ने पूरे पंजाब में BJP कार्यालय घेरे, कई जगहों पर झड़प

आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की ईडी द्वारा गिरफ्तारी का विरोध करते हुए रविवार को पूरे राज्य में भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आप ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की ईडी द्वारा गिरफ्तारी का विरोध करते हुए रविवार को पूरे राज्य में भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आप ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आप और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच आमना-सामना होने से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ।

क्या है मामला? दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को 100 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी धोखाधड़ी और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के बाद संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। अरोड़ा पंजाब सरकार में उद्योग मंत्री हैं। ईडी ने उनके सेक्टर-2 स्थित सरकारी आवास पर छापा मारा और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत उन्हें हिरासत में लिया। अरोड़ा इससे पहले हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड कंपनी के निदेशक रह चुके हैं।

क्या है आप का आरोप? आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध बताया। इसके बाद पार्टी ने प्रदेश भर में भाजपा कार्यालयों का घेराव करने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला फूंका और 'ईडी-भाजपा गठजोड़ मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए। बताया जा रहा है कि लुधियाना के गिल रोड स्थित अनाज मंडी के पास भाजपा जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान आप और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।

दरअसल, आप कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और जवाबी प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की हुई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भाजपा की पंजाब इकाई के महासचिव अनिल सरीन ने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें चार भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए।

कार्यकर्ताओं ने फूंके पुतले प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला जलाया, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के पुतले जला दिए गए। धीमान ने पुलिस पर भी आप कार्यकर्ताओं का पक्ष लेने का आरोप लगाया। वहीं, बठिंडा में दोनों पक्षों के आमने-सामने होने पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और झड़प रोकने के लिए पुलिस ने मानव श्रृंखला बनाई।