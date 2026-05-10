ED की कार्रवाई का विरोध, AAP ने पूरे पंजाब में BJP कार्यालय घेरे, कई जगहों पर झड़प
आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की ईडी द्वारा गिरफ्तारी का विरोध करते हुए रविवार को पूरे राज्य में भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आप ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की ईडी द्वारा गिरफ्तारी का विरोध करते हुए रविवार को पूरे राज्य में भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आप ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आप और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच आमना-सामना होने से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ।
क्या है मामला?
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को 100 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी धोखाधड़ी और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के बाद संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। अरोड़ा पंजाब सरकार में उद्योग मंत्री हैं। ईडी ने उनके सेक्टर-2 स्थित सरकारी आवास पर छापा मारा और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत उन्हें हिरासत में लिया। अरोड़ा इससे पहले हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड कंपनी के निदेशक रह चुके हैं।
क्या है आप का आरोप?
आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध बताया। इसके बाद पार्टी ने प्रदेश भर में भाजपा कार्यालयों का घेराव करने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला फूंका और 'ईडी-भाजपा गठजोड़ मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए। बताया जा रहा है कि लुधियाना के गिल रोड स्थित अनाज मंडी के पास भाजपा जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान आप और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।
दरअसल, आप कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और जवाबी प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की हुई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भाजपा की पंजाब इकाई के महासचिव अनिल सरीन ने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें चार भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए।
कार्यकर्ताओं ने फूंके पुतले
प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला जलाया, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के पुतले जला दिए गए। धीमान ने पुलिस पर भी आप कार्यकर्ताओं का पक्ष लेने का आरोप लगाया। वहीं, बठिंडा में दोनों पक्षों के आमने-सामने होने पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और झड़प रोकने के लिए पुलिस ने मानव श्रृंखला बनाई।
दूसरी ओर जालंधर में कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए ईडी की कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। पूरी पार्टी संजीव अरोड़ा के साथ खड़ी है। वहीं, होशियारपुर में आप नेताओं ने दावा किया कि भाजपा आप के खिलाफ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि वह पंजाब सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों से घबराई हुई है। इसी तरह मोहाली, बरनाला, लुधियाना समेत कई अन्य जिलों में भी आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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