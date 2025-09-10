AAP MLA Manjinder Lalpura found guilty in a case of assault and molestation of a girl AAP विधायक मनजिंदर लालपुरा दोषी करार, लड़की से मारपीट और छेड़छाड़ का है मामला, Punjab Hindi News - Hindustan
AAP MLA Manjinder Lalpura found guilty in a case of assault and molestation of a girl

AAP विधायक मनजिंदर लालपुरा दोषी करार, लड़की से मारपीट और छेड़छाड़ का है मामला

मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कथित तौर पर लड़की के साथ मारपीट की, जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए थे।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Wed, 10 Sep 2025 02:33 PM
AAP विधायक मनजिंदर लालपुरा दोषी करार, लड़की से मारपीट और छेड़छाड़ का है मामला

पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक मुश्किलों में फंस गए हैं। खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा सहित 7 आरोपियों को तरनतारन की जिला अदालत ने मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया है। पुलिस ने विधायक सहित सभी को हिरासत में ले लिया है। इन्हें 12 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। वहीं, विधायक लालपुरा के एडवोकेट ने बताया कि दलित लड़की से मारपीट का केस है। अभी फैसला आने है। हम इसे हाईकार्ट में चुनौती देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान

यह मामला साल 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। तरनतारन के उस्मा गांव की रहने वाली एक युवती ने एक विवाह समारोह के दौरान छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया था। पीड़िता ने बताया कि जब उसने विरोध किया तो टैक्सी चालकों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी। युवती ने टैक्सी ड्राइवरों पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कथित तौर पर लड़की के साथ मारपीट की, जिसके बाद इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए थे।

टैक्सी ड्राइवर से बने थे विधायक, कांग्रेस का गढ़ तोड़ा था

आरोपी टैक्सी चालकों में मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए। लालपुरा 16,491 वोटों से विजयी हुए थे। खडूर साहिब व‍िधानसभा सीट को कांग्रेस लगातार दो बार से जीतती आ रही थी लेक‍िन आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया था। साल 2023 में विधायक लालपुरा का तरनतारन के एसएसपी गुरमीत सिंह चौहान के साथ काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद एसएसपी का तबादला कर दिया गया था।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Punjab News

