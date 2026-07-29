पंजाब में कुछ विधायकों का टिकट काट सकती है AAP, शुरू की तैयारी; समानांतर पावर सेंटर तैयार

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुपचाप नए हलका प्रभारियों की नियुक्ति की है और उन्हें कुछ मौजूदा विधायकों के समानांतर एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में अधिकार दिए हैं।

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया समय से पहले ही शुरू कर दी है। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा की जा रही है। हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए आने वाले दिनों में पंजाब में भी इसी तरह की कई दौर की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया द्वारा तैयार की गई विशेष व्यवस्था के तहत राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर छह सेक्टर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये सेक्टर प्रभारी मतदाताओं से सीधे संवाद कर सरकारी योजनाओं और पार्टी के प्रदर्शन पर रोजाना फीडबैक ले रहे हैं। इस फीडबैक को नियमित रूप से स्थानीय AAP विधायक या हलका प्रभारी के साथ-साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजा जा रहा है।

हलका प्रभारियों की तैनाती ने बढ़ाई चिंता सूत्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिए जाने की संभावना है। हालांकि, पार्टी ने चुपचाप नए हलका प्रभारियों की नियुक्ति की है और उन्हें कुछ मौजूदा विधायकों के समानांतर एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में अधिकार दिए हैं। यह कदम उन क्षेत्रों में उठाया गया है जहां मौजूदा विधायकों की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। विधायक पार्टी नेतृत्व की दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। जहां विधायकों की छवि या कामकाज को लेकर नाराजगी है।

बठिंडा (ग्रामीण) और पट्टी सीट पर आम आदमी पार्टी ने एक हलका प्रभारी नियुक्त किया की है। इन दोनों सीटों पर आप के मौजूदा विधायक अमित रतन कोटफत्ता और पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर हैं। इन दोनों के अलावा, डेरा बस्सी, सनौर, समाना, बठिंडा शहरी, मानसा और लांबी जैसे विधानसभा सीटों में भी पार्टी अपने ही किसी नेता या दूसरे दलों से आए नेताओं को सशक्त बना रही है।

आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस तरह समानांतर पावर सेंटर बनाने की रणनीति राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।