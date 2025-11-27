Hindustan Hindi News
Hindi Newsपंजाब न्यूज़AAP leaders house was attacked with gunfire criminals fled leaving note demanding Rs 5 crore
पंजाब में AAP नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 करोड़ की रंगदारी वाली पर्ची छोड़ भागे बदमाश

संक्षेप:

पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता दलजीत राजू के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसके बाद बदमाश 5 करोड़ की रंगदारी वाली पर्ची छोड़कर फरार हो गए।आरोपियों की तलाश जारी है। 

Thu, 27 Nov 2025 12:01 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी नेता के घर पर बीती रात लगभग 1 बजे 24 राउंड फायरिंग हुई है। दो बाइक सवार गैंगस्टरों ने आप नेता दलजीत राजू के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी से जुड़ी धमकी भरी पर्चियां फेंककर फरार हो गए। दलजीत राजू 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के कोऑर्डिनेटर हैं और आप सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल के भी बेहद करीबी हैं। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी।

शुरुआती जांच में पुलिस को कई खाली कारतूस मिले हैं, जिनको फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों की जांच की जा रही है। आप नेता दलजीत राजू ने इस घटना को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताते हुए जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई वारदात

गांव के सरपंच ने बताया कि फायरिंग देर रात लगभग एक बजे हुई। आरोपियों ने पिस्टल से कई राउंड फायर किए, जिनके खोल पुलिस ने मौके से बरामद कर लिए हैं। गोलियों की आवाज सुन कर आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें हमलावरों को लगातार गोलियां चलाते और दोबारा मैगजीन लोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमलावरों ने जाते-जाते चार कागज के टुकड़े फेंके जिन पर राजा काला गैंग और 5 करोड़ रुपए लिखा हुआ था। पुलिस ने बताया कि फायरिंग 45 बोर के पिस्टल से की गई है। दलजीत राजू फगवाड़ा की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा हैं। वह पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे और जिला कपूरथला के प्रधान भी रह चुके हैं। बाद में वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए।

एसपी बोली, धमकी भरा फोन नहीं आया, चिट्ठी फेंक गए

एसपी माधवी शर्मा ने बताया कि 23 से 24 राउंड फायर किए गए हैं। आप नेता को रंगदारी के लिए कोई फोन नहीं आया था और न ही कोई मैसेज किया गया था। हालांकि चिट्ठी जरूर फेकी गई थी जिस में पांच करोड़ रुपये मांगे गए हैं। पुलिस की टीमें बना कर जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे।

(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दु्स्तान)

