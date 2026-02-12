बंद कमरे में मिलो, टिकट दूंगा; आप MLA बोलीं- हरियाणा सीएम पंजाब में खरीद रहे विधायक

संक्षेप: पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस पार्ट-2 चलाने का बड़ा आरोप लगाया है। आप के प्रवक्ता बलतेज पन्नू और संगरूर से विधायक नरिंदर कौर भराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।

पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पंजाब में 'ऑपरेशन लोटस पार्ट-2' चलाने का बड़ा आरोप लगाया है। आप के प्रवक्ता बलतेज पन्नू और संगरूर से विधायक नरिंदर कौर भराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। संगरूर से आम आदमी पार्टी की विधायक नरिंदर कौर भराज ने दावा किया कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें बंद कमरे में मीटिंग का ऑफर दिया और संगरूर से टिकट देने का वादा किया। भराज ने कहा कि भाजपा को हर हलके में उम्मीदवार चाहिए इसलिए वो अन्य दलों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सीएम सैनी ने उन्हें मीटिंग करने के लिए संपर्क किया और कहा कि आपको संगरूर से टिकट देंगे और आपकी कोई अन्य डिमांड है तो उसे भी पूरा कर देंगे। खास बात ये है कि नरिंदर कौर भराज संगरूर से विधायक हैं और संगरूर ही मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह जिला है।

मुझे 'आप' और लोगों ने बनया एमएलए नरिंदर कौर भराज ने कहा कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को बताना चाहती हूं कि मुझे आम आदमी पार्टी और संगरूर के लोगों ने विधायक बनाया है। 19 साल की उम्र में गांव भराज में पहली महिला पोलिंग एजेंट बनने का मुझे मौका मिला था। उस समय अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान व पार्टी की नीतियों को देखकर युवा उनके साथ जुड़े तो मैं भी जुड़ी। उस दिन से लेकर आज तक आप की नीतियों पर चल रही हूं। 2014 से अब तक पार्टी ने जो काम कहा वो किया। बैनर लगाने से लेकर बसें भरने तक सभी काम कर रही हूं। पार्टी ने 27 साल की उम्र में मुझे टिकट दी और लोगों ने मुझे एमएलए बनाया।

मेरे राजनीतिक करियर की फिक्र न करें सैनी नरिंदर कौर भराज ने कहा कि हरियाणा के सीएम को मेरे राजनीतिक करियर की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे 2027 में चुनाव लड़ना है या नहीं, कहां से लड़ना है, यह सब मेरी पार्टी तय करेगी। मैं सैनी साहब को कहना चाहती हूं कि इस भूल में मत रहना कि मैं आपकी इस राजनीति का शिकार बन जाऊंगी। हम सिस्टम को बदलने आए थे। लोगों को अच्छी शिक्षा व सेहत देने के लिए हम केजरीवाल और मान साहब के साथ आए थे। आज उस चीज पर हम डटकर खड़े हैं।

भाजपा ने सीएम सैनी को डेपुटेशन पर पंजाब में भेजा नरिंदर कौर भराज ने कहा कि हरियाणा के सीएम सैनी जिस तरह से आजकल पंजाब में घूम रहे हैं, उससे यह लगता है कि भाजपा ने उन्हें डेपुटेशन पर पंजाब में भेज दिया है। हम पार्टी के समर्पित वर्कर हैं। कल भी थे आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, मंत्री व कार्यकर्ता सभी 2027 की तैयारी में जुटे हैं। वहीं, आप के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कहा कि भाजपा पहले भी हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे एमएलए नहीं बिके। दिल्ली में भी कोशिश की लेकिन हमारे एमएलए वहां भी डटे हैं।

हरियाणा के सीएम की पंजाब में बढ़ी सक्रियता पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर भाजपा यहां अपना जनाधार बढ़ाने के प्रयास में है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब का दौरा किया था। भाजपा इस बार पंजाब फतेह करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पिछले कुछ समय से लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं और जन सभाओं में लोगों को भाजपा की नीतियों और पंजाब के लिए योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान वह हरियाणा में बीजेपी सरकार के साथ पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तुलना करते हुए आप पर जम कर हमला बोलते हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के सीएम को रणनीति के तहत पंजाब में सक्रिय किया है। पिछले करीब एक साल से नायब सैनी पंजाब में एक्टिव हैं। वह लगातार पंजाब के बिजनेसमैन, सामाजिक-धार्मिक संगठनों, कलाकारों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। नायब सैनी की सक्रियता से अब आम आदमी पार्टी असहज दिखाई दे रही है और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। पंजाब में रैलियों के दौरान सीएम सैनी सिर पर पगड़ी बांधते हैं और पंजाबी में भाषण देते हैं। हरियाणा के सीएम पंजाब दौरे पर लाडो लक्ष्मी योजना, नौकरी, बिजनेस में पंजाब में हरियाणा मॉडल लागू करने की बात करते हैं।