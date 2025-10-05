अरविंद केजरीवाल नहीं, पंजाब से उद्योगपति राजिंदर गुप्ता जाएंगे राज्यसभा; AAP ने लगाई फाइनल मुहर
आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। उद्योगपति राजिंदर गुप्ता को AAP ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पंजाब से अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि उद्योगपति राजिंदर गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि पंजाब से राज्यसभा की एक सीट के लिए 24 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। आम आदमी पार्टी की प़लिटिकल अफेयर्स कमेटी ने सर्वसम्मति से राजिंदर गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी है। बता दें कि राजेंद्र गुप्ता पंजाब योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे। एक दिन पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
राजिंदर गुप्ता को 2022 में पंजाब प्लानिंग बोर्ड में शामिल किया गाय था। राज्यसभा में पंजाब कोटे की सीट संजीव अरोड़ा के लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में जीत के बाद खाली हो गई थी। जब उन्हें लुधियाना वेस्ट से कैंडिडेट बनाया गया तो विपक्षियों का कहना था कि अरविंद केजरीवाल खुद राज्यसभा जाएंगे। हालांकि तब भी केजरीवाल ने कहा था कि वह राज्यसभा नहीं जाएंगे। बता दें कि पंजाब से राज्यसभा की सात सीटें हैं। बाकी की छह पर आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं। हरभजन सिंह, संत बलबीर सिंह, अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं।
गुप्ता का राज्यसभा पहुंचना तय है क्योंकि 117 सीटों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 93 विधायक हैं। वहीं राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए केवल 60 मतों की जरूरत है। ऐसे में गुप्ता की जीत तय ही है।
कौन हैं राजेंद्र गुप्ता
गुप्ता ने राजनीति में अकाली दल से कदम रखा था। अकाली दल और बीजेपी की सरकार के दौरान वह कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। उनकी कंपनी ट्राइडेंट का सालाना ट्रनओपर 5 हजार करोड़ से ज्यादा का है। यह कंपनी कॉटन पेपर, बेडशीट, टॉवल जैसे सामान बनाती है।
एक साधारण परिवार में जन्मे राजिंदर गुप्ता का का बिजनेस से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने नौवीं तक की पढ़ाई करने के बाद एक फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली। कई साल तक छोटे-मोटे काम करने के बाद 1985 में उन्होंने 6.5 करोड़ रुपये का निवेश कर बड़ा रिस्क लिया और 'अभिषेक इंडस्ट्रीज' के नाम से उर्वरक की फैक्ट्री लगा दी। यही कंपनी आगे ट्राइडेंट के रूप में बदल गई। फोर्ब्स के मुताबिक वह 1.3 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। इसके अलावा उनकी कंपनी के उत्पाद 150 से ज्यादा देशों में निर्यात होते हैं।
