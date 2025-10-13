दलित IPS पूरन कुमार की मौत के केस में AAP भी ऐक्टिव, मंत्री भी कैंडल मार्च में पहुंचे

हरियाणा में तैनात आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामल में पंजाब में आम आदमी पार्टी भी कैंडल मार्च कर रही है। पार्टी का कहना है कि एक आईपीएस अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम आदमी का क्या होगा।

हरियाणा में तैनात आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में अब पंजाब में भी राजनीतिक दल ऐक्टिव हो गए हैं। पंजाब के सत्ताधारी दल AAP इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। AAP का कहना है कि परिवार को न्याय न मिलने और हरियाणा की भाजपा सरकार की खामोशी ने पूरे पंजाब में जनभावना को जगा दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि यह मामला केवल एक अफसर की मौत का नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सामाजिक सम्मान की लड़ाई है।

बता दें कि सीनीयर आईपीएस अधिकारी वाई. पूरण कुमार की खुदकुशी के बाद परिवार अब तक पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुआ है। आईपीएस अधिकारी की मौत को 6 दिन बीत चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। AAP का आरोप है कि सत्ता तंत्र ने एक दलित अफसर की मौत को भी राजनीति और रसूख के नीचे दबाने की कोशिश की है।

जिलों के पार्टी प्रमुख करेंगे मार्च की अगुआई पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश के सभी प्रमुख ज़िलों में AAP मंत्री और विधायक कैंडल मार्च की अगुवाई करेंगे। अमृतसर में हरभजन सिंह ETO, जालंधर में मोहिंदर भगत, पटियाला में MLA गुरदेव देवमान और चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेता इस कैंडल मार्च को लीड करेंगे। पार्टी ने कहा है कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं होगा बल्कि यह एक बड़ा संदेश है कि जब सत्ता अन्याय पर चुप रहती है तो जनता सड़कों पर उतरकर उसे जवाब देती है। वहीं जालंधर में कैंडल मार्च में राज्य के मंत्री मोहिंदर सिंह शामिल हुए।

आम आदमी पार्टी ने इस आंदोलन को डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जोड़ा है। पार्टी की तरफ से कहा गया, 'बाबा साहब ने जिस न्याय, समानता और गरिमा के लिए संघर्ष किया, आज उसी विचार की रक्षा के लिए यह मोर्चा खोला जा रहा है। पूरन कुमार जैसे ईमानदार अफसर के साथ हुए अन्याय को पंजाब की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यह आंदोलन एक अफसर के लिए नहीं बल्कि पूरे दलित समाज की गरिमा के लिए है।'