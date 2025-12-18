Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़Aam Aadmi Party sweeps rural body polls in Punjab lost home turfs Bad news for BJP
अपने दिग्गज नेताओं के गांवों में हारी AAP, लेकिन फिर भी रही नंबर वन; भाजपा के लिए बुरी खबर

अपने दिग्गज नेताओं के गांवों में हारी AAP, लेकिन फिर भी रही नंबर वन; भाजपा के लिए बुरी खबर

संक्षेप:

मतगणना शुरू होते ही विपक्षी दलों ने आरोप लगाए कि कई जगह उनके पोलिंग एजेंटों को काउंटिंग सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, कुछ स्थानों पर गलत तरीके से सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया।

Dec 18, 2025 08:38 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share Share
Follow Us on

पंजाब में रविवार को हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बढ़त हासिल की, लेकिन यह जीत पूरी तरह उत्सवपूर्ण नहीं रही। पार्टी के कई दिग्गज नेता अपने-अपने गांवों में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने में नाकाम रहे, जिससे AAP की जीत को ‘कड़वी-मीठी’ बताया जा रहा है। 22 जिला परिषदों के 347 क्षेत्रों और 153 पंचायत समितियों के 2,838 क्षेत्रों के सदस्यों के चुनाव के लिए 14 दिसंबर को मतदान हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिग्गज नेताओं के गांवों में AAP को झटका

जिन प्रमुख AAP नेताओं के गांवों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उनमें शामिल हैं-

  • विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां (संधवां गांव)
  • कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान (खुदियान)
  • सांसद राज कुमार चब्बेवाल (मांझी गांव)
  • सांसद गुरमीत सिंह ‘मीत’ हेयर (कुरार गांव)
  • AAP के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल (जगदेव कलां
  • विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना (मैसरखाना गांव)
  • विधायक मास्टर जगसीर सिंह (चक फतेहसिंहवाला)
  • विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी (पंडोरी)AAP की मुख्य व्हिप और कैबिनेट रैंक मंत्री बलजिंदर कौर (जगा राम तीर्थ)

मांझी और पंडोरी गांवों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, जबकि बाकी गांवों में AAP को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के उम्मीदवारों ने हराया।

दिलचस्प वोटिंग आंकड़े

फिरोजपुर के लोहाम गांव में AAP को महज एक वोट मिला, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज में भाजपा को भी सिर्फ एक वोट ही मिल सका।

AAP का दावा: सबसे निष्पक्ष चुनाव

AAP के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने पार्टी की जीत पर संतोष जताते हुए दावा किया कि यह पंजाब के इतिहास के सबसे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव थे। उन्होंने कहा- लोगों ने AAP सरकार के जनहितकारी कार्यों के आधार पर अपना जनादेश दिया है। अमन अरोड़ा के अनुसार, AAP ने 88% जिला परिषद सीटें और 68% पंचायत समिति सीटें जीती हैं।

क्षेत्रवार प्रदर्शन

माझा क्षेत्र में AAP को स्पष्ट बढ़त मिली। मालवा क्षेत्र में AAP को कांग्रेस और अकाली दल से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला परिषद में AAP का दबदबा रहा, लेकिन पंचायत समिति में विपक्ष ने उसकी पकड़ कमजोर करते हुए 30% से अधिक सीटें जीत लीं।

2027 विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल

ग्रामीण निकाय चुनावों को पारंपरिक रूप से सत्तारूढ़ दल के पक्ष में माना जाता है। 2008 और 2013 में अकाली-भाजपा गठबंधन, 2018 में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए पंचायत चुनावों में जीत दर्ज की थी। इस बार के नतीजों को 2027 विधानसभा चुनावों से पहले का अहम संकेत माना जा रहा है, जो करीब 14 महीने दूर हैं।

मतगणना पर विवाद

मतगणना शुरू होते ही विपक्षी दलों ने आरोप लगाए कि कई जगह उनके पोलिंग एजेंटों को काउंटिंग सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, कुछ स्थानों पर गलत तरीके से सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया। इन शिकायतों के बाद राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर ज़ोन में मतगणना पूरी होते ही तुरंत प्रमाणपत्र जारी किए जाएं।

अब तक के नतीजे

रात 11 बजे तक 346 में से 120 जिला परिषद जोन (एक में वैध नामांकन नहीं था), 2,838 में से 1,605 पंचायत समिति जोन के नतीजे घोषित किए जा चुके थे। अब तक AAP ने 80 जिला परिषद सीटें, 828 पंचायत समिति सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही।

SAD की वापसी के संकेत

करीब एक दशक से राजनीतिक हाशिये पर रहे शिरोमणि अकाली दल ने उल्लेखनीय वापसी की। पार्टी ने 152 पंचायत समिति सीटें, 6 जिला परिषद सीटें जीतीं। फरीदकोट, बठिंडा, मानसा और मुक्तसर में SAD का प्रदर्शन खासा मजबूत रहा। SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि यदि चुनाव निष्पक्ष होते तो पार्टी और बेहतर करती। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और 1,100 पंचायत समिति तथा 100 जिला परिषद उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कराए। इसके बावजूद SAD लगातार मजबूत हो रही है।

भाजपा को नुकसान

हाल के विवादित फैसलों- से चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट से जुड़े मुद्दों का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पैठ के बावजूद पार्टी सिर्फ 26 पंचायत समिति सीटें, 2 जिला परिषद सीटें ही जीत सकी।

कांग्रेस का संतुलित प्रदर्शन

कांग्रेस ने भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी ने 18 जिला परिषद सीटें, 196 पंचायत समिति सीटें जीतीं। नवजोत कौर सिद्धू से जुड़े मुख्यमंत्री पद के लिए 500 करोड़ रुपये विवाद और अंदरूनी कलह के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावित नहीं हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा- सत्ताधारी दल ने दबाव की राजनीति की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से मैं संतुष्ट हूं।

जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और चमकौर साहिब में कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आई। BSP की सीमित लेकिन अहम मौजूदगी रही। फिल्लौर में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 9 ब्लॉक समिति सीटें जीतीं। ल मिलाकर BSP ने 16 पंचायत समिति सीटें, 3 जिला परिषद सीटें (जालंधर में) जीतकर AAP और कांग्रेस के बाद तीसरी अहम ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
AAP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।