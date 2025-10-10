पंजाब में AAP को झटका, सीएम भगवंत मान के जिले संगरूर में 8 पार्षदों ने छोड़ी पार्टी

नगर पालिका के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह नाहल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 पार्षद साथ हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 निर्दलीय पार्षदों ने अलग रास्ता अपनाया है, जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। ये लोग भी जल्दी ही लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में विकास के काम पूरी तत्परता से कराए जा रहे हैं।

आम आदमी पार्टी को पंजाब में झटका लगा है। संगरूर नगर पालिका के 8 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इनमें नगर पालिका से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि वे नगरपालिका अध्यक्ष के कामकाज और गलत रवैये से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वे लोग पार्टी ही छोड़ रहे हैं। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह नाहल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 पार्षद साथ हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 निर्दलीय पार्षदों ने अलग रास्ता अपनाया है, जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। ये लोग भी जल्दी ही लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में विकास के काम पूरी तत्परता से कराए जा रहे हैं।

समस्या यह है कि यदि इन लोगों ने आम आदमी पार्टी में वापसी नहीं की या फिर नगर पालिका में समर्थन वापस लिया तो फिर अध्यक्ष को हटना पड़ेगा। वजह यह कि आम आदमी पार्टी अल्पमत में आ जाएगी। यहां पर बवाल की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सीएम भगवंत मान खुद इसी जिले के हैं। इसके अलावा हरपाल सिंह चीमा, बरिंदर कुमार गोयल और अमन अरोड़ा भी इसी जिले के रहने वाले हैं। बीते साल ही नगर पालिका के चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी ने 29 सीटों में से कुल 7 पर ही जीत हासिल की थी। फिर 5 निर्दलीय पार्षदों का साथ मिला तो उसका आंकड़ा 12 हो गया था।