दिल्ली की हार के बाद AAP को मिली पहली बड़ी राहत, जश्न मनाएंगे अरविंद केजरीवाल

पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है। 2027 के शुरुआती महीनों में ही राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें अब बमुश्किल डेढ़ साल का ही वक्त बचा है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी इन चुनावों को अपनी लोकप्रियता के इंडेक्स के तौर पर पेश करना चाहती है। AAP सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान मोहाली में इस जीत का जश्न मनाएंगे। गुरुवार दोपहर को दोनों नेता मोहाली पहुंचेंगे। इस दौरान पंजाब से लेकर दिल्ली तक के कई बड़े AAP नेता मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यह जीत AAP के लिए मायने रखती है।

दोपहर तक स्थानीय निकाय के फाइनल नतीजे आ जाएंगे। आज सुबह तक आए नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में बढ़त बना रखी है। राज्य के 346 जिला परिषद क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ है। इसके अलावा सूबे में कुल 2838 पंचायत समितियां हैं। इनके लिए मतदान हुआ था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जिला परिषद के चुनावों में आम आदमी पार्टी कुल 145 पर आगे है। इनमें से 123 सीटों पर वह चुनावी जीत की ओर है। इसके अलावा 22 पर तो निर्विरोध ही उसके कैंडिडेट चुने गए हैं। वहीं कांग्रेस को महज 30 सीटों पर बढ़त है और अकाली दल को 26 पर लीड है। भाजपा का यहां खाता भी नहीं खुला है।