Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़aam aadmi party big win in punjab civic polls after delhi lost arvind kejriwal celebration
दिल्ली की हार के बाद AAP को मिली पहली बड़ी राहत, जश्न मनाएंगे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली की हार के बाद AAP को मिली पहली बड़ी राहत, जश्न मनाएंगे अरविंद केजरीवाल

संक्षेप:

AAP सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान मोहाली में इस जीत का जश्न मनाएंगे। गुरुवार दोपहर को दोनों नेता मोहाली पहुंचेंगे। इस दौरान पंजाब से लेकर दिल्ली तक के कई बड़े AAP नेता मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यह जीत AAP के लिए मायने रखती है।

Dec 18, 2025 11:08 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share Share
Follow Us on

पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी बेहद उत्साहित है। 2027 के शुरुआती महीनों में ही राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें अब बमुश्किल डेढ़ साल का ही वक्त बचा है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी इन चुनावों को अपनी लोकप्रियता के इंडेक्स के तौर पर पेश करना चाहती है। AAP सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान मोहाली में इस जीत का जश्न मनाएंगे। गुरुवार दोपहर को दोनों नेता मोहाली पहुंचेंगे। इस दौरान पंजाब से लेकर दिल्ली तक के कई बड़े AAP नेता मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यह जीत AAP के लिए मायने रखती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोपहर तक स्थानीय निकाय के फाइनल नतीजे आ जाएंगे। आज सुबह तक आए नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में बढ़त बना रखी है। राज्य के 346 जिला परिषद क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ है। इसके अलावा सूबे में कुल 2838 पंचायत समितियां हैं। इनके लिए मतदान हुआ था। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जिला परिषद के चुनावों में आम आदमी पार्टी कुल 145 पर आगे है। इनमें से 123 सीटों पर वह चुनावी जीत की ओर है। इसके अलावा 22 पर तो निर्विरोध ही उसके कैंडिडेट चुने गए हैं। वहीं कांग्रेस को महज 30 सीटों पर बढ़त है और अकाली दल को 26 पर लीड है। भाजपा का यहां खाता भी नहीं खुला है।

अब पंचायत समिति चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के 352 कैंडिडेट निर्विरोध ही चुने जा चुके हैं। अब तक कुल 2300 पंचायत समितियों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें 1316 पर AAP को जीत मिली है। इसके अलावा कांग्रेस को 490 पर जीत मिली है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 290 और भाजपा को 56 पर सफलता मिली है। यहां पर 26 पर बसपा भी जीती है। आम आदमी पार्टी के उत्साह को इससे समझा जा सकता है कि उसके नेताओं ने इस जीत को अपने दल की लोकप्रियता से जोड़ा है। उनका कहना है कि इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की जमीनी स्तर पर भी काफी लोकप्रियता है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
India News India News Today India News In Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।