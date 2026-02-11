आम आदमी क्लीनिक बना जनता की पहली पसंद, मान सरकार के काम से 96 फीसदी मरीज खुश

संक्षेप: सर्वे में 96 फीसदी मरीज इलाज से संतुष्ट दिखे, वहीं 92फीसदी को सभी दवाइयां मुफ्त मिलीं। 94 फीसदी लोगों के डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त हुए। इसके अलावा 99 फीसदी ने AAC परिसर साफ बताया।

भगवंत मान सरकार के आम आदमी क्लीनिक्स में 96 फीसदी मरीज़ इलाज से पूरी तरह संतुष्ट है। पंजाब डेवलपमेंट कमीशन की तक स्टेट रिपोर्ट कार्ड में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट कार्ड में इसकी पुष्टि हुई है कि पंजाब में अब मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा हर नागरिक का हक बन चुकी है।

पंजाब डेवलपमेंट कमीशन द्वारा तैयार इस स्टेट रिपोर्ट कार्ड के लिए पूरे पंजाब में 18,256 मरीजों से सीधे इंटरव्यू किए गए। पहले मरीजों को बुखार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी आम बीमारियों के लिए भी प्राइवेट क्लीनिक जाना पड़ता था। ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, एक्सरे जैसी जांच के लिए अलग से हजारों रुपये खर्च करने पड़ते थे। दवाइयां भी अपनी जेब से खरीदनी पड़ती थीं। हालांकि अब तस्वीर बदल चुकी है। आज आम आदमी क्लीनिक में सब कुछ एक ही छत के नीचे और पूरी तरह मुफ्त है और जांच से लेकर दवाई तक, सब बिना एक पैसा खर्च किए मिल रहा है।

आंकड़ों में क्या नतीजे? आंकड़ों की बात करें तो 96 फीसदी मरीज इलाज से संतुष्ट, 92 फीसदी को सभी दवाइयां मुफ्त मिलीं, 94 फीसदी के डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त हुए। इसके अलावा 99 फीसदी लोगों ने AAC परिसर साफ बताया और 99 फीसदी ने पर्याप्त सीटिंग की पुष्टि की। वहीं 97 फीसदी को पीने का पानी उपलब्ध और 96 फीसदी ने साफ शौचालय की पुष्टि की।