Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़A plan to terrorize Chandigarh on Diwali conspiracy from abroad
दिवाली पर चंडीगढ़ को दहलाने का था प्लान, विदेश से साजिश; टिड्डी ने किए सनसनीखेज खुलासे

दिवाली पर चंडीगढ़ को दहलाने का था प्लान, विदेश से साजिश; टिड्डी ने किए सनसनीखेज खुलासे

संक्षेप: खालिस्तानी आतंकी मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी ने बताया है कि ढाई किलो आरडीएक्स चंडीगढ़ पहुंचना था और दिवाली पर धमाका करने की साजिश की जा रही थी। 

Mon, 27 Oct 2025 03:40 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमृतसर से ढाई किलो आरडीएक्स और आईईडी के साथ पकड़े गए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी ने ज्वाइंट इंटेरोगेशन में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने बताया कि ढाई किलो आरडीएक्स को चंडीगढ़ पहुंचाना था और दिवाली पर ब्लास्ट को अंजाम देना था। इसके निर्देश यूके और आर्मेनिया में बैठे आतंकियों से मिलने थे। सुरक्षा एजेंसियों ने दिवाली को देखते हुए सतर्कता काफी बढ़ा दी थी जिस वजह से टिड्डी ने आरडीएक्स को छिपाकर रख दिया था। सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती की वजह से आतंकी इस विस्फोटक को समय पर निकाल नहीं पाए और एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। इस साजिश को पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के माध्यम से विदेशी आतंकियों के जरिये अंजाम दिया जाना था।

बीकेआई के हरविंदर रिंदा के सम्पर्क में था

टिड्डी ने आरडीएक्स चंडीगढ़ पहुंचानी थीं। आगे किसे डिलीवरी देनी थी, इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। विस्फोटक की डिलीवरी लेने वाले आतंकी का नाम उसे मौके पर ही विदेश में बैठे आतंकियों से पता चलना था। उसके मोबाइल की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि आरोपी आतंकी संगठन बीकेआई के हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथ बात करता था। दोनों आइईडी उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर दी गई थीं। आरडीएक्स, आईईडी और पिस्तौल को पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से अमृतसर जिले के अजनाला के पास फेंका गया था। उसके यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में मौजूद कई गैंगस्टरों से सीधे संपर्क थे।

चार साल से आईएसआई के लिए काम कर रहा था

स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल अमृतसर ने 25 अक्टूबर को मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो आईईडी, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए थे। मनप्रीत सिंह के आईएसआई के साथ संबंध हैं और वह चार साल से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने उन्होंने बताया कि टिड्डी के खुलासे के आधार पर कोटला तरखाना गांव के इलाके से लगभग 2.5 किलोग्राम वजन के दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किए गए, जिनमें उच्च श्रेणी का आरडीएक्स और विस्फोट के लिए टाइमर लगे थे। गिरफ्तार आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी का आपरा​धिक इतिहास रहा है। वह पहले भी थाना सदर बटाला और कलानौर में आपरा​धिक मामलों में नामजद रहा है। गुरदासपुर और अमृतसर की जेलों में डेढ़ साल गुजारने के बाद वह इसी साल फरवरी में रिहा हुआ था और फिर से आपरा​धिक गतिविधियों में शामिल हो गया।

(रिपोर्टः मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Khalistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।