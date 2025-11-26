पाकिस्तान से भेजी जा रही थी विस्फोटक की खेप, IED के साथ बॉर्डर पर पकड़े गए दो आतंकी

संक्षेप: अमृतसर देहात पुलिस ने भारत-पाकिस्तान की सीमा से दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है जो कि आतंकी संगठन से जुड़े थे। उनके पास से ढाई किलो आईईडी और दो पिस्तौल बरामद हुई हैं।

आतंकी संगठन से जुड़े दो सगे भाइयों को अमृतसर देहात पुलिस ने भारत-पाक बॉर्डर पर दो गिरफ्तार किया है। उनसे पास ढाई किलो आईईडी और दो पिस्टल बरामद हुई हैं। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाल ही में दिल्ली में हुए धमाके के बाद फिर से भारतीय क्षेत्र में विस्फोटक भेजने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी सूचना के आधार पर अमृतसर देहात पुलिस ने रमदास, अजनाला और घरिंडा क्षेत्रों में गश्त और नाकाबंदी बढ़ा दी थी। दोनों की पहचान युवराज और आकाशदीप के रूप में हुई है।

कोहरे के बीच पकड़े गए मंगलवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दो आतंकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घरिंडा के पास सीमा क्षेत्र में छिपाए गए आईईडी को लेने निकले हैं। घने कोहरे के बीच पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को देखा और रुकने का संकेत दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया और थोड़ी ही देर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके बैग से आईईडी बरामद की गई। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, और पुलिस इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है।

पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पंजाब पुलिस सीमा-पार तस्करी मॉड्यूलों और संगठित आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूरी मजबूती से कार्रवाई कर रही है, ताकि राज्य की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जा सके। जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी पाकिस्तान स्थित एक हैंडलर के संपर्क में थे, जिससे इस साजिश के पीछे मजबूत सीमा-पार नेटवर्क होने का खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ऐसे सभी मॉड्यूलों को जड़ से खत्म कर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण पंजाब सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।