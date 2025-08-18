8th reshuffle in Punjab AAP government who got what this time पंजाब की AAP सरकार में हुआ 8वां फेरबदल, इस बार किसे क्या मिला, Punjab Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपंजाब न्यूज़8th reshuffle in Punjab AAP government who got what this time

पंजाब की AAP सरकार में हुआ 8वां फेरबदल, इस बार किसे क्या मिला

पंजाब सरकार का यह आठवां फेरबदल है। अब भी मंत्रिमंडल में 16 मंत्री है। दो सीटें खाली हैं। इससे पहले संजीव अरोड़ा को कैबिनेट में शामिल करने के साथ ही कुलदीप धालीवाल की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई थी। तब एनआरआई विभाग उनसे लेकर अरोड़ा को सौंप दिया गया था।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 10:07 PM
share Share
Follow Us on
पंजाब की AAP सरकार में हुआ 8वां फेरबदल, इस बार किसे क्या मिला

पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने एक ​बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। हरभजन सिंह से बिजली विभाग वापस लेकर इसे अब मंत्री संजीव अरोड़ा को सौंप दिया गया है। संजीव अरोड़ा का कद बढ़ गया है और वह अब उद्योग, वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, एनआरआई मामले के साथ बिजली विभाग भी संभालेंगे। अरोड़ा को 3 जुलाई को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। मंत्री हरभजन सिंह के पास सिर्फ लोक निर्माण विभाग ही बचा है। आज मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

अब तक का आठवां फेरबदल

पंजाब सरकार का यह आठवां फेरबदल है। अब भी मंत्रिमंडल में 16 मंत्री है। दो सीटें खाली हैं। इससे पहले अरोड़ा को कैबिनेट में शामिल करने के साथ ही कुलदीप धालीवाल की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई थी। तब एनआरआई विभाग उनसे लेकर अरोड़ा को सौंप दिया गया था। धालीवाल पंचायती राज विभाग के मंत्री भी रहे थे। उनके पास सिर्फ एक एनआरआई मामलों का विभाग बचा था जिसके बाद ही उनको कैबिनेट से हटा दिया था। इसी तरह मंत्री तरुणप्रीत सौंध से भी उद्योग विभाग की जिम्मेदारी लेकर अरोड़ा को सौंपी गई थी।

लुधियाना प​श्चिम उपचुनाव में जीते थे अरोड़ा

संजीव अरोड़ा बड़े कारोबारी हैं। साल 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था और भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने अरोड़ा को संसद भेजा था। लुधियाना प​श्चिम उपचुनाव से पहले संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। अरोड़ा लुधियाना सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने 10,637 मतों के अंतर से कांग्रेस के भरत भूषण आशु को हराया था।

रिपोर्ट: मोनी देवी

AAP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।