पिकअप और ट्राले की भीषण टक्कर में 8 की मौत, अस्थियां विसर्जित करने जा रहा था परिवार
पंजाब के फजिल्का में भीषण सड़क हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें पांच महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक पिकअप और ट्राले की आमने-सामने टक्कर हो गई।
पंजाब के फाजिल्का में शनिवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। फिरोजपुर हाईवे पर सुबह साढ़े 5 बजे पिकअप और ट्राले की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। गंभीर घायलों को इलाज के लिए फरीदकोट रेफर किया गया है। मृतकों में पांच महिलाएं और दस साल का एक बच्चा शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए फिरोजपुर भेज दिए हैं।
टक्कर से पिचक कर सड़क पर पलटी पिकअप
जलालाबाद के गांव मल्कज़ादे का परिवार अपने मृतक परिजन की अस्थियां विसर्जित करने के लिए डेरा ब्यास जा रहा था। पिकअप में परिवार और रिश्तेदारों समेत 25 से 30 लोग सवार थे। जब गाड़ी गांव हुसैनशाह के पास पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्राले के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह पिचक गई और पलटी खा कर सड़क किनारे जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों और गांव वालों ने तुरंत पुलिस को हादसे की जानकारी दी और बचाव अभियान चलाया गया। तब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। जख्मियों को फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है।
ओवर लोडिंग बनी मौत का कारण
पिकअप की छत और फर्श के बीच में विभाजन कर लोगों को भरा गया था। गाड़ी के पीछे भी लकड़ी के फट्टे लगाकर उसे बढ़ाया गया था और एक सीढ़ी लगा दी गई थी। पिकअप के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए मशक्त करनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई यात्रियों के मांस के टुकड़े अंदर ही अटक गए थे। कई फंसे लोगों को निकालने के लिए गाड़ी के हिस्सों को कटर से काटा गया, तब उनके शव निकाले जा सके। अभी तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि ट्राला रांग साइड आ रहा था और चालक को नींद की झपकी आने से वह पिकअप में जा टकराया। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और घायलों और मृतकों की पहचान की जा रही है। (रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।