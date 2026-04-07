पंजाब में 8 साल में नशे ने निगल लिए पांचों बेटे, उजड़ गया परिवार
पंजाब में नशे की फिर भयावह तस्वीर सामने आई है। इस घटना से पता चलता है कि नशे ने किस कदर पंजाब को अपने पंजे में जकड़ा हुआ है और इसकी रोकथाम के सरकारी दावे महज दावे हैं।
पंजाब में नशे की फिर भयावह तस्वीर सामने आई है। इस घटना से पता चलता है कि नशे ने किस कदर पंजाब को अपने पंजे में जकड़ा हुआ है और इसकी रोकथाम के सरकारी दावे महज दावे हैं। कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी के पंडोरी मोहल्ला निवासी बुजुर्ग दंपति जोगिंदर पाल सिंह और मंजीत कौर के पांचों बेटों को नशे ने लील लिया। महज आठ साल में उन्होंने अपने पांचों बेटों को खो दिया। पांचवें बेटे सोनू ने मंगलवार को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में आखिरी सांस ली। उसे सोमवार को इलाज के लिए अमृतसर लाया गया था। सोनू को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने उसका इलाज सरकारी खर्च पर करवाने की बात कही थी लेकिन उसने दम तोड़ दिया। 32 वर्षीय सोनू दो साल के बेटे और छह महीने की बेटी का पिता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह न तो ठीक से बोल पा रहा था और न ही कुछ खा पा रहा था। परिजनों ने बताया कि उसका लिवर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था।
बेबस मां बोली, इलाके में खुलेआम बिक रहा नशा
सोनू के खिलाफ नशे का केस दर्ज था और वह खुद भी इसका आदि था। वहीं, इससे पहले सोनू के बड़े भाई जसविंदर सिंह की भी चिट्टा (हैरोइन) के नशे के कारण 8 साल पहले जेल में मौत हुई। दूसरे भाई बलविंदर की 7 साल पहले मौत हुई। तीसरे भाई रवि की मौत 2021 में हो गई थी। उस पर एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज था। वहीं, चौथे भाई मिथुन की मौत 2023 में हुई जिस पर भी एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज था। मनजीत कौर ने बताया कि मेरे जिन बेटों की मौत हुई, उनमें तीन शादीशुदा थे और दो अविवाहित थे।
हमारे पांचवें बेटे का भी वही हश्र हुआ। सोनू को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमने एक बार उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, लेकिन घर लौटने के तीन दिन के अंदर ही वह फिर से नशे की लत में पड़ गया। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर लोधी में नशीले पदार्थ खुलेआम मिलते हैं। सरकार जो कहती है और जो हम रोज देखते हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बाबा नानक की नगरी कहे जाने वाले इस पवित्र स्थान पर पुलिस स्टेशन के पास ही नशा सरेआम बिक रहा है। तीन दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि खिलाने वाला कोई नहीं और खाने वाला कोई बचा नहीं।
मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने चलाया सर्च ऑप्रेशन
सुल्तानपुर लोधी के मोहल्ला पंडोरी के लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में 20 से ज्यादा युवा नशे की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन नशे पर लगाम लगने की बजाय यह लगातार फल-फूल रहा है। मीडिया के जरिये मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आया और मोहल्ले में सुबह से सर्च ऑप्रेशन चलाया। एएसपी सुल्तानपुर लोधी धीरेंद्र वर्मा ने कहा कि मोहल्ला पंडोरी में जिस महिला द्वारा अपने पांच बेटों की मौत होने का दावा किया जा रहा है, उसने कभी इसकी रिपोर्ट थाने में नहीं दी। उसके सबसे बड़े बेटे की मौत आठ साल पहले नशे से हुई थी, उससे छोटे की मौत सात साल पहले जलने, तीसरे की पांच साल पहले जेल और चौथे बेटे की मौत तीन साल पहले अत्याधिक शराब के सेवन से हुई है। महिला का पांचवें बेटे की मौत गंभीर बीमारी से हुई है। मोहल्ले का सर्वे करवाकर नशे में लिप्त लोगों को नशामुक्ति केंद्र भेज पुलिस उनका ठीक होने तक उपचार करवाएगी। मोहल्ले में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस लगातार मोहल्ले में छापेमारी करती रहेगी। इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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अदिति शर्मा
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