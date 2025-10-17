Hindustan Hindi News
कौन हैं IPS हरचरण सिंह भुल्लर? CBI को उनके घर से मिले 5 करोड़ कैश और मर्सिडीज-ऑडी कारें

संक्षेप: CBI ने IPS अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। छापेमारी में 5 करोड़ नकद, महंगी कारें, और सोने-हीरे के आभूषण मिले। उनकी गिरफ्तारी एक व्यवसायी की शिकायत के बाद हुई, जिसमें रिश्वत मांगने का आरोप है।

Fri, 17 Oct 2025 06:01 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। वर्तमान में वह रूपनगर (रोपड़) रेंज के उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर तैनात थे। जांच एजेंसी ने उनके पास से करोड़ों रुपये की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया है, जिसमें लगभग 5 करोड़ नकद, लक्जरी कारें, सोने-हीरे के आभूषण और कीमती घड़ियां शामिल हैं। भुल्लर 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनके कथित सहयोगी कृष्णा को भी गिरफ्तार किया गया है। CBI के अनुसार, कृष्णा उनके मध्यस्थ के रूप में काम करता था और स्थानीय व्यवसायियों से रिश्वत वसूलने का जिम्मेदार था।

CBI ने यह मामला फतेहगढ़ साहिब के कबाड़ी कारोबारी आकाश बत्ता की लिखित शिकायत पर दर्ज किया। शिकायत में कहा गया था कि DIG भुल्लर ने उसे धमकाया कि यदि उसने 8 लाख की रिश्वत और हर महीने सेटेलमेंट राशि नहीं दी तो उसे एक फर्जी आपराधिक केस में फंसा दिया जाएगा। CBI की एफआईआर के अनुसार, भुल्लर ने रिश्वत की रकम अपने सहयोगी कृष्णा के माध्यम से लेने का निर्देश दिया था। जांच के दौरान एजेंसी ने दोनों के बीच की कई इंटरसेप्टेड कॉल्स रिकॉर्ड कीं जिनमें कृष्णा कहते हुए सुना गया, “अगस्त की पेमेंट नहीं आई, सितंबर की पेमेंट भी बाकी है।”

CBI ने शिकायत की पुष्टि के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में जाल बिछाया। ऑपरेशन के दौरान कृष्णा को 8 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता और DIG भुल्लर के बीच एक कंट्रोल्ड कॉल कराई गई, जिसमें भुल्लर ने भुगतान की पुष्टि की और दोनों को अपने कार्यालय आने का निर्देश दिया। इसके बाद CBI टीम ने मोहाली स्थित उनके दफ्तर से भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया।

CBI की छापेमारी में करोड़ों की बरामदगी

गिरफ्तारी के बाद CBI ने रोपड़, मोहाली और चंडीगढ़ स्थित भुल्लर के ठिकानों पर छापेमारी की। जांचकर्ताओं को भारी मात्रा में नकदी और महंगी वस्तुएं मिलीं।

सीबीआई को अब तक क्या-क्या मिला?

5 करोड़ नकद (गिनती जारी)

1.5 किलो सोना और आभूषण

दो लक्जरी कारों (मर्सिडीज और ऑडी) की चाबियां

22 महंगी घड़ियां

कई संपत्तियों के दस्तावेज

40 लीटर आयातित शराब

हथियार और गोला-बारूद, जिनमें एक डबल बैरल बंदूक, पिस्टल, रिवॉल्वर और एयरगन शामिल हैं।

कृष्णा के घर से भी 21 लाख नकद बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

कौन हैं IPS भुल्लर?

हरचरण सिंह भुल्लर 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने पटियाला रेंज के DIG, विजिलेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक और एसएसपी के रूप में मोहाली, संगरूर, खन्ना, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और गुरदासपुर जैसे जिलों में सेवाएं दी हैं। भुल्लर ने 2021 में शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थों के एक हाई-प्रोफाइल मामले की जांच करने वाली SIT का नेतृत्व किया था। उन्होंने पंजाब सरकार के “युद्ध नशेआं विरुद्ध” अभियान में भी अहम भूमिका निभाई थी।

वह पूर्व डीजीपी एम.एस. भुल्लर के पुत्र हैं और नवंबर 2024 में रूपनगर रेंज के DIG के रूप में नियुक्त हुए थे। उनके अधिकार क्षेत्र में मोहाली, रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब जिले आते हैं।

CBI अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी के अन्य संभावित वित्तीय स्रोतों तथा मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

