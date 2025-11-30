पंजाब में बन रही 44 हजार KM ग्रामीण सड़कें, मान सरकार खर्च करेगी 16 हजार करोड़
गुणवत्तापूर्ण सड़कों के लिए फ्लाइंग स्क्वायड बनाया गया, जिसका काम सड़क की गहराई, मोटाई, बिटुमेन की शुद्धता, सब कुछ वहीं पर जांचना है। वीडियो किसी गांव से उठती है और सरकार के कदम सीधे उस जगह पहुंचते हैं।
पंजाब में इस समय गांव–गांव में डामर की खुशबू उठती है, JCB की आवाज खेतों के पार तक सुनाई देती है, ट्रैक्टरों पर गिट्टी और रोलरों की लय जैसे पंजाब का नया राग बनी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार गांव-गांव में सड़कें बनवा रही है। 19,373 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों पर काम पहले से चल रहा था, और अब इस रफ्तार को बढ़ाकर पंजाब को एक ही सांस में 44,920 किलोमीटर सड़क नेटवर्क पर खड़ा करने का लक्ष्य रखा गया है।
गुणवत्तापूर्ण सड़कों के लिए फ्लाइंग स्क्वायड बनाया गया, जिसका काम सड़क की गहराई, मोटाई, बिटुमेन की शुद्धता, सब कुछ वहीं पर जांचना है। वीडियो किसी गांव से उठती है और सरकार के कदम सीधे उस जगह पहुंचते हैं।
कई जगह मटेरियल घटिया निकला, टेंडर रद्द हुए, अधिकारियों को निलंबित किया गया। एक खाला बिना मसाले के दीवार जैसा खड़ा किया जा रहा था, खबर सरकार तक पहुंची तो उसी वक्त काम रुकवा दिया गया। ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, निर्माण का नया आदेश जारी हुई। पंजाब में भी बाकी राज्यों की तरह निर्माण के साथ पांच साल की मरम्मत की जिम्मेदारी भी ठेकेदार पर ही है, ताकि सड़क साल दो साल में खराब न हो जाए।
सड़क अच्छी लगी तो गांव के पंचायत का हस्ताक्षर जरूरी है। तभी सरकार भुगतान करेगी। जनता वीडियो भेज दे, मटेरियल घटिया निकला तो मान सरकार उसी फुटेज पर कार्रवाई कर देती है।
तरनतारन साहिब में 17 अक्टूबर को 19,000 किलोमीटर सड़कों का उद्घाटन किया गया। अच्छी सड़कों से ट्रेडर को माल पहुंचाने में घंटों की बचत होती है, किसान की फसल समय पर मंडी पहुंचती है, गांव का लड़का शहर में नौकरी पर उसी दिन लौट सकता है, एम्बुलेंस अटकती नहीं, गड्ढे नहीं, रफ्तार है।
