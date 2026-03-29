पंजाब से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का शक; जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई

जब इस बारे में मलेरकोटला सीआईए इंचार्ज हरजिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए युवाओं की शक्ल पाकिस्तान से जुड़े दो आतंकियों से मिलती है।

पंजाब के मुस्लिम बहुल मलेरकोटला जिले से दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों की पहचान अब्बू गाबा और उस्मान के रूप में हुई है। इन्हें शेरवानी कोटे गांव से गिरफ्तार किया गया, जहां वे कई वर्षों से किराये पर रहते थे। पंजाब पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है।

पंजाब पुलिस की ओर से चलाये जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के दौरान पकड़े गए एक नशा तस्कर की गिरफ्तारी के बाद इन दोनों के बारे में पता चला था। इस इनपुट के आधार पर दोनों संदिग्धों की पहचान जम्मू-कश्मीर में वांछित आतंकियों से मेल खाती पाई गई। इसके बाद मलेरकोटला की सीआईए विंग और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने छापेमारी कर हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उन्हें आगे की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

15 साल से भारत में अलग-अलग जगह पर रहे अब्बू गाबा और उस्मान पिछले 15 साल से भारत में अलग-अलग जगह पर किराए के मकान में रहते आए हैं। पांच साल से दोनों मलेरकोटला के शेरवानी कोट गांव में रहते हुए मजदूरी करते थे। वे गांव के लोगों से घुल मिल गए थे और किसी को उन पर शक नहीं होता था। दोनों खुद को जम्मू कश्मीर निवासी बताते थे। गांव शरेवानी कोट के सरपंच सिमरनजीत सिंह ने दोनों को शनिवार को पुलिस के सीआइए स्टाफ की टीम ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ घर में दबिश देकर दोनों को पकड़ा।

जब इस बारे में मलेरकोटला सीआईए इंचार्ज हरजिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए युवाओं की शक्ल पाकिस्तान से जुड़े दो आतंकियों से मिलती है। इसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है। स्थानीय पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी। फोटो के आधार पर ही दोनों को गिरफ्त में लिया गया है।

मलेरकोटला में पकड़ा गया था जासूसी नेटवर्क पंजाब का मलेरकोटला जिला मुस्लिम बहुल इलाका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ चलाये गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस इलाके से पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ था। पंजाब पुलिस ने जासूसी के मामले में गुजाला नाम की एक महिला और यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। कट्टरपंथी गतिविधियों के आरोप में फरहान अंजुम, अदनान खान और वारिस अली को गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस नए मामले से पंजाब का यह जिला फिर से सुर्खियों में आ गया है।