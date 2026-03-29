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पंजाब से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का शक; जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई

Mar 29, 2026 01:40 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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जब इस बारे में मलेरकोटला सीआईए इंचार्ज हरजिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए युवाओं की शक्ल पाकिस्तान से जुड़े दो आतंकियों से मिलती है।

पंजाब से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से कनेक्शन का शक; जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई

पंजाब के मुस्लिम बहुल मलेरकोटला जिले से दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। आरोपियों की पहचान अब्बू गाबा और उस्मान के रूप में हुई है। इन्हें शेरवानी कोटे गांव से गिरफ्तार किया गया, जहां वे कई वर्षों से किराये पर रहते थे। पंजाब पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है।

पंजाब पुलिस की ओर से चलाये जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के दौरान पकड़े गए एक नशा तस्कर की गिरफ्तारी के बाद इन दोनों के बारे में पता चला था। इस इनपुट के आधार पर दोनों संदिग्धों की पहचान जम्मू-कश्मीर में वांछित आतंकियों से मेल खाती पाई गई। इसके बाद मलेरकोटला की सीआईए विंग और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने छापेमारी कर हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उन्हें आगे की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

15 साल से भारत में अलग-अलग जगह पर रहे

अब्बू गाबा और उस्मान पिछले 15 साल से भारत में अलग-अलग जगह पर किराए के मकान में रहते आए हैं। पांच साल से दोनों मलेरकोटला के शेरवानी कोट गांव में रहते हुए मजदूरी करते थे। वे गांव के लोगों से घुल मिल गए थे और किसी को उन पर शक नहीं होता था। दोनों खुद को जम्मू कश्मीर निवासी बताते थे। गांव शरेवानी कोट के सरपंच सिमरनजीत सिंह ने दोनों को शनिवार को पुलिस के सीआइए स्टाफ की टीम ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ घर में दबिश देकर दोनों को पकड़ा।

जब इस बारे में मलेरकोटला सीआईए इंचार्ज हरजिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए युवाओं की शक्ल पाकिस्तान से जुड़े दो आतंकियों से मिलती है। इसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है। स्थानीय पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची थी। फोटो के आधार पर ही दोनों को गिरफ्त में लिया गया है।

मलेरकोटला में पकड़ा गया था जासूसी नेटवर्क

पंजाब का मलेरकोटला जिला मुस्लिम बहुल इलाका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ चलाये गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस इलाके से पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ था। पंजाब पुलिस ने जासूसी के मामले में गुजाला नाम की एक महिला और यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। कट्टरपंथी गतिविधियों के आरोप में फरहान अंजुम, अदनान खान और वारिस अली को गिरफ्तार किया था। फिलहाल इस नए मामले से पंजाब का यह जिला फिर से सुर्खियों में आ गया है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Himanshu Jha

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Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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