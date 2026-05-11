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15 से 20 नकाबपोश घुसे और तोड़ने लगे शीशे; पंजाब में भाजपा के दो दफ्तरों में तोड़फोड़-हंगामा

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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तरनतारन  के भाजपा जिला मुख्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने धावा बोल दिया। 15 से 20 नकाबपोश हमलावर दफ्तर में घुसे और जमकर तोड़फोड़ की। ऑफिस के शीशे तोड़ दिए और वहां मौजूद भाजपा नेताओं के साथ मारपीट भी की।

15 से 20 नकाबपोश घुसे और तोड़ने लगे शीशे; पंजाब में भाजपा के दो दफ्तरों में तोड़फोड़-हंगामा

पंजाब में सोमवार को भाजपा के दो ऑफिसों में तोड़फोड़ की गई। तरनतारन में 15 से 20 लोगों का समूह अचानक भाजपा कार्यालय में घुसा और जमकर हंगामा किया। हमलावरों ने कार्यालय में तोड़फोड़ करने के साथ नारेबाजी भी की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं, मोहाली के जीरकपुर में 5 नकाबपोश युवक भाजपा ऑफिस में घुस गए और दीवारों व पोस्टरों पर स्याही फेंककर हंगामा किया। भाजपा नेताओं ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है।

जीरकपुर में दफ्तर में घुस पोस्टरों, बैनरों पर स्याही फेंकी

जीरकपुर स्थित भाजपा कार्यालय में घुसकर नकाबपोशों ने हंगामा किया। उन्होंने पोस्टरों, बैनरों और नेताओं की तस्वीरों पर स्याही और पेंट फेंका। घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं में अफरा-तफरी मच गई। हमलावरों ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ नारेबाजी भी की। कुछ मिनट तक हंगामा करने के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने कार्यालय और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली है।

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तरनतारन में 15 से 20 नकाबपोशों का दफ्तर पर धावा

तरनतारन बाईपास के पास स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने धावा बोल दिया। 15 से 20 नकाबपोश हमलावर दफ्तर में घुसे और जमकर तोड़फोड़ की। ऑफिस के शीशे तोड़ दिए और वहां मौजूद भाजपा नेताओं के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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हमलावर लगातार नारेबाजी कर रहे थे

भाजपा जिला प्रधान हरजीत सिंह संधू ने बताया कि हमलावर लगातार नारेबाजी कर रहे थे और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक हमलावर को पकड़ लिया था, लेकिन उसके अन्य साथी उसे छुड़ाकर वहां से ले जाने में सफल रहे। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया। भाजपा नेताओं ने इस घटना के बाद तुरंत और कठोर कार्रवाई की मांग की है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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