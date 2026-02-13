12 हजार पुलिसकर्मी, 3200 से अधिक गैंगस्टर गिरफ्तार; पंजाब में क्राइम पर कड़ा 'प्रहार'
स्पेशल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अर्पित शुक्ला का कहना है कि अभियान उम्मीद से ज्यादा सफल रहा और सीनियर अधिकारियों ने खुद मैदान में रहकर मॉनिटरिंग की। 164 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं।
पंजाब में अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। भगवंत की अगुवाई में चल रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब पुलिस ने 72 घंटे का बड़ा ऑपरेशन ‘प्रहार-2’ चलाकर साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। मुख्यमंत्री मान के स्पष्ट निर्देश हैं कि पंजाब को गैंगस्टर और नशा तस्करी से पूरी तरह मुक्त करना है। इसी दिशा में पुलिस ने राज्यभर में एक साथ बड़े स्तर पर कार्रवाई की। गौरव यादव की अगुवाई में 12 हजार पुलिसकर्मियों की 2 हजार से ज्यादा टीमों ने 8,278 ठिकानों पर दबिश दी।
पुलिस ने कुल 7,498 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया है। इनमें से 3,260 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 135 लंबे समय से फरार अपराधी हैं। 1,450 एहतियातन हिरासत में हैं। 2,788 को जांच के बाद रिहा किया गया। अब तक की कार्रवाई में 47 हथियार, 4.8 किग्रा हेरोइन, 3.6 किलो अफीम, 42,797 नशीली गोलियां, 68 किलो भुक्की और 30 लाख ड्रग मनी भी बरामद किए गए हैं।
स्पेशल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अर्पित शुक्ला का कहना है कि अभियान उम्मीद से ज्यादा सफल रहा और सीनियर अधिकारियों ने खुद मैदान में रहकर मॉनिटरिंग की। 164 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 11.9 किग्रा हेरोइन बरामद किए गए। अब तक कुल 49,129 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं।
पुलिस नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का लक्ष्य साफ है कि पंजाब को पूरी तरह गैंगस्टर और नशा मुक्त बनाना। सरकार की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ऑपरेशन और तेज होंगे, और जो भी कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आम लोगों की सुरक्षा और शांति बहाल करना ही मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 पर गुप्त सूचना देकर इस मुहिम में भागीदार बनें और सुरक्षित पंजाब के निर्माण में अपना योगदान दें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
