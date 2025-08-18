रोबोट बने मुक्केबाज, पहलवान और धावक… देखें- AI ओलिंपिक्स की दिलचस्प तस्वीरें

दुनिया भर में रोबोट्स और आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस को लेकर उत्सुकता है। तेजी से रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और एआई का विकास हो रहा है। इस मामले में चीन ने एक और छलांग लगाते हुए दुनिया के हैरान कर दिया है। चीन में एक रोबोट ओलिंपिक्स हुआ है, जिसमें दुनिया के 16 देशों की 280 टीमों ने हिस्सा लिया। इसे ह्यूमनॉयड रोबोट गेम्स नाम दिया गया है, जिसे रोबोट ओलिंपिक्स भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इसकी तस्वीरें...
अब तक आपने दिग्गज मुक्केबाजों को मुकाबले में देखा होगा। लेकिन रोबोट्स की मुक्केबाजी देखने के लिए भी चीन में काफी लोग उमड़े।
चीन में हुए रोबोट ओलिंपिक्स में अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे 16 देशों ने रोबोट्स भेजे। इन रोबोट्स ने बाधा दौड़ में भी हिस्सा लिया।
बेकहम, मेसी और मडोना जैसे खिलाड़ियों के लिए मशहूर रहे फुटबॉल के खेल को भी रोबोट्स ने खेला। इस दौरान इनके दांव देखने वालों की भीड़ जमकर तालियां बजाती दिखी।
ह्यूमनाइड रोबोट्स गेम में मुक्केबाजी, फुटबॉल के अलावा कुश्ती, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसे गेम्स भी हुए।
इस दौरान फुटबॉल के मैदान पर कई रोबोट गिर भी गए।
इन गेम्स को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और करीब 10 हजार लोग वहां डटे रहे।
फुटबॉल, क्रिकेट जैसे किसी खेल में जब प्लेयर घायल होते हैं तो उनके इलाज और राहत के लिए तुरंत ही फिजियोथेरेपिस्ट ग्राउंड पर भेजे जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा यहां भी देखने को मिला, जब एक टेक्नीशियन रोबोट के गिरने पर पहुंचा। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे मिस्टर रोबोट की फिजियोथेरेपी की जा रही है।