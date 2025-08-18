रोबोट बने मुक्केबाज, पहलवान और धावक… देखें- AI ओलिंपिक्स की दिलचस्प तस्वीरें

रोबोट ओलिंपिक्स में हुए कई खेल

दुनिया भर में रोबोट्स और आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस को लेकर उत्सुकता है। तेजी से रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और एआई का विकास हो रहा है। इस मामले में चीन ने एक और छलांग लगाते हुए दुनिया के हैरान कर दिया है। चीन में एक रोबोट ओलिंपिक्स हुआ है, जिसमें दुनिया के 16 देशों की 280 टीमों ने हिस्सा लिया। इसे ह्यूमनॉयड रोबोट गेम्स नाम दिया गया है, जिसे रोबोट ओलिंपिक्स भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कई तरह की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इसकी तस्वीरें...