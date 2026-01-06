डोरी-बैकलेस हुए पुराने! आजकल ट्रेंड में हैं ये स्टाइलिश ब्लाउज, देखें 8 फैंसी डिजाइन

ब्लाउज के फैंसी डिजाइन

साड़ी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर आपने ब्लाउज पीस सही स्टिच नहीं कराया है तो पूरा लुक फीका लग सकता है। अब मास्टर जी के पास ब्लाउज सिलवाने जाएं, तो ज्यादा डिजाइन समझ नहीं आते। खासतौर से सर्दियों के लिए तो फुल स्लीव्स और थ्री फोर्थ स्लीव्स में ज्यादा डिजाइन मिलते ही नहीं है। आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए यहां हम कुछ लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन ले कर आए हैं। ये ना सिर्फ देखने में सुंदर हैं बल्कि सर्दियों के लिए भी परफेक्ट हैं। (All Images Credit: Instagram)