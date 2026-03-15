Vastu Tips: रसोईघर में जूते-चप्पल पहनकर खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए?

वास्तु के अनुसार, रसोई अग्नि तत्व की जगह है और यहां मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास है। जूते-चप्पल गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। जब इन्हें पहनकर रसोई में प्रवेश करते हैं तो पवित्र स्थान अशुद्ध हो जाता है। इससे देवी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। घर में अन्न और धन का भंडार धीरे-धीरे खाली होने लगता है।
रसोई में जूते-चप्पल पहनने से आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अनावश्यक खर्च बढ़ते हैं। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। पति-पत्नी या बच्चों के बीच तनाव बढ़ता है। वास्तु दोष से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और नेगेटिविटी हावी हो जाती है।
बाहर से घर में जूते-चप्पल पहनकर आने पर इनके तलवों पर अरबों बैक्टीरिया और रोगाणु चिपके रहते हैं। रसोई में नमी और गर्मी से ये बैक्टीरिया पनपते हैं। खाने-पीने की चीजों में संक्रमण हो सकता है। इससे पेट की समस्या, फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिक रूप से भी रसोई में चप्पल पहनना खतरनाक है।
रसोई मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा का स्थान है। चप्पल पहनकर यहां जाना इन देवियों का अपमान माना जाता है। इससे धन की हानि, अन्न की कमी और मानसिक अशांति होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। रसोई में प्रवेश से पहले चप्पल उतारना धार्मिक और वास्तु दोनों दृष्टि से जरूरी है।
रसोई में प्रवेश से पहले हमेशा चप्पल उतारें। रसोई के दरवाजे पर 'ॐ नमः शिवाय' या 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' लिखकर या चिपकाकर रखें। रोज सुबह रसोई में गंगाजल छिड़कें। इससे रसोई पवित्र रहती है और वास्तु दोष नहीं लगता है।
रसोई में कभी जूते-चप्पल ना पहनें, भोजन बनाते समय साफ कपड़े पहनें। रसोई में टूटे बर्तन या गंदे कपड़े ना रखें। रसोई को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। रसोई में तुलसी का पौधा या छोटा दीपक जलाएं। ये छोटे उपाय रसोई को पवित्र रखते हैं और घर में सुख-समृद्धि लाते हैं।
रसोई में जूते-चप्पल पहनना वास्तु और सेहत दोनों के लिए हानिकारक है। इससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। आज से रसोई के बाहर चप्पल उतारने का संकल्प लें। रसोई को साफ रखें और गंगाजल छिड़कें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।