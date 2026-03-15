Vastu Tips: रसोईघर में जूते-चप्पल पहनकर खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए?

मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी

रसोई में जूते-चप्पल पहनना वास्तु और सेहत दोनों के लिए हानिकारक है। इससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। आज से रसोई के बाहर चप्पल उतारने का संकल्प लें। रसोई को साफ रखें और गंगाजल छिड़कें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।