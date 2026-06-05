रत्न शास्त्र: सफेद Pukhraj से मिलते हैं ये 4 फायदे, शुक्र से है गहरा कनेक्शन, जानें धारण करने का शुभ दिन

इन बातों का रखें ध्यान

इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको बिना किसी जानकार ज्योतिष की सलाह लिए इस रत्न को नहीं पहनना है। अगर गलत तरीके से पहना जाए तो सफेद पुखराज गलत असर भी दिखा सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।