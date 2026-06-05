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रत्न शास्त्र: सफेद Pukhraj से मिलते हैं ये 4 फायदे, शुक्र से है गहरा कनेक्शन, जानें धारण करने का शुभ दिन

White Sapphire Benefits: रत्न शास्त्र में सफेद पुखराज को बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि इसका कनेक्शन शुक्र ग्रह से है। जानिए इसे धारण करने से क्या फायदे मिलते हैं?

Garima SinghJun 05, 2026 05:10 pm IST
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शुक्र से है सफेद पुखराज का संबंध

ज्योतिष और रत्न शास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज का संबंध शुक्र ग्रह से है। इस पुखराज को से सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ-साथ शादीशुदा जिंदगी में मजबूती आती है। आइए जानते हैं कि इस रत्न से और कौन-कौन से फायदे मिलते हैं?

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बेहतर होती है शादीशुदा जिंदगी

रत्न शास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज पहनने से पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है। इसकी एनर्जी से रिश्ते में प्यार और समझ दोनों बढ़ता है।

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सफेद पुखराज बढ़ाता है कॉन्फिडेंस

रत्न शास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज पहनने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ ही इससे पर्सनैलिटी भी खूब निखरकर सामने आती है।

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नहीं होती सुख-सुविधाओं की कमी

सफेद पुखराज शुक्र ग्रह से जुड़ा है तो माना जाता है कि इसे पहनने से जिंदगी में आराम और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है। हालांकि इसे सही तरीके से पहना जाना जरूरी है।

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खत्म होती है पैसों से जुड़ी दिक्कत

सफेद पुखराज पहनने से शुक्र मजबूत होता है और ऐसे में धन लाभ और सुख-समृद्धि के अवसर बढ़ने लगते हैं। इसे धारण करने के बाद धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है।

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कब और कैसे पहनें सफेद पुखराज?

रत्न और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद पुखराज को शुक्रवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है। इसे चांदी या सफेद धातु में जड़वाकर पहनने की सलाह दी जाती है। इसे चांदी या फिर व्हाइट गोल्ड में जड़वाने से लाभ मिलता है।

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इन बातों का रखें ध्यान

इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको बिना किसी जानकार ज्योतिष की सलाह लिए इस रत्न को नहीं पहनना है। अगर गलत तरीके से पहना जाए तो सफेद पुखराज गलत असर भी दिखा सकता है। डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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