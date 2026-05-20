रोम में जब आमने-सामने आए पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, देखें शानदार तस्वीरें

साथ ली सेल्फी

प्रधानमंत्री मोदी इस समय पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण के तहत इटली में हैं। रोम पहुंचकर उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहे हैं।