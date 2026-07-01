WhatsApp Username बनाते वक्त भूलकर भी ना करें ये 6 गलतियां, वरना पछताएंगे आप

WhatsApp यूजरनेम बनाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान

WhatsApp में जल्द मोबाइल नंबर की जगह Username के जरिए भी चैटिंग की जा सकेगी। इस फीचर का मकसद यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाना है, जिससे हर नए व्यक्ति के साथ फोन नंबर शेयर करने की जरूरत ना पड़े। हालांकि, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूजर्स ने Username चुनते समय सावधानी नहीं बरती या केवल Username देखकर किसी पर भरोसा कर लिया, तो यह फीचर स्कैमर्स के लिए भी नया हथियार बन सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि WhatsApp Username बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन-सी गलतियां आपको ऑनलाइन स्कैम का शिकार बना सकती हैं।