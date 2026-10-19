WhatsApp के ये 7 कमाल फीचर्स अभी करें यूज, मजेदार हो जाएगा मैसेजिंग एक्सपीरियंस

भेजे गए मैसेज को एडिट करें

कई बार जल्दबाजी में मैसेज भेजते समय टाइपिंग की गलती हो जाती है या कोई जरूरी जानकारी छूट जाती है। ऐसे में मैसेज डिलीट करके दोबारा भेजने के बजाय Edit फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए भेजे गए मैसेज को देर तक दबाएं और Edit विकल्प चुनें। एंड्रॉयड में जरूरत पड़ने पर तीन डॉट वाले मेन्यू में यह विकल्प मिल सकता है। मैसेज एडिट करने के बाद सामने वाले को उस पर Edited का लेबल दिखाई देता है, लेकिन वह ओरिजनल मैसेज का टेक्स्ट नहीं देख सकता। हालांकि, यह विकल्प मैसेज भेजने के बाद लिमिटेड टाइम तक ही उपलब्ध रहता है।