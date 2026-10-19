WhatsApp के ये 7 कमाल फीचर्स अभी करें यूज, मजेदार हो जाएगा मैसेजिंग एक्सपीरियंस

WhatsApp का इस्तेमाल ज्यादातर लोग दोस्तों और परिवार से चैटिंग करने, फोटो-वीडियो भेजने और वॉयस या वीडियो कॉल करने के लिए करते हैं। हालांकि, इस ऐप में कई ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्राइवेसी बेहतर कर सकते हैं और जरूरी मैसेज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से WhatsApp इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी हो सकता है कि आपको इसके कुछ काम के फीचर्स के बारे में जानकारी ना हो। यहां जानिए WhatsApp के ऐसे 7 फीचर्स के बारे में, जो आपके रोजमर्रा के मैसेजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि किसी चैट के मैसेज हमेशा के लिए सेव ना रहें, तो WhatsApp का Disappearing Messages फीचर काम आ सकता है। इसकी मदद से मैसेज को 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिन के विकल्प के साथ अपने आप गायब होने के लिए सेट किया जा सकता है। इसके लिए चैट खोलें और ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट या ग्रुप के नाम पर टैप करें। इसके बाद Disappearing Messages पसंद चुनकर उसकी ड्यूरेशन सेट करें।
WhatsApp पर कुछ बातचीत ऐसी हो सकती है, जिन्हें आप दूसरों की नजरों से दूर रखना चाहते हैं। इसके लिए Chat Lock फीचर इस्तेमाल किया जा सकता है। चैट खोलकर कॉन्टैक्ट या ग्रुप के नाम पर टैप करें और Chat Lock विकल्प चुनें। इसके बाद उपलब्ध सुरक्षा विकल्पों के जरिए चैट को लॉक किया जा सकता है। फोन और ऐप के वर्जन के आधार पर इसमें फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन या दूसरे ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस मिल सकते हैं।
कई बार जल्दबाजी में मैसेज भेजते समय टाइपिंग की गलती हो जाती है या कोई जरूरी जानकारी छूट जाती है। ऐसे में मैसेज डिलीट करके दोबारा भेजने के बजाय Edit फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए भेजे गए मैसेज को देर तक दबाएं और Edit विकल्प चुनें। एंड्रॉयड में जरूरत पड़ने पर तीन डॉट वाले मेन्यू में यह विकल्प मिल सकता है। मैसेज एडिट करने के बाद सामने वाले को उस पर Edited का लेबल दिखाई देता है, लेकिन वह ओरिजनल मैसेज का टेक्स्ट नहीं देख सकता। हालांकि, यह विकल्प मैसेज भेजने के बाद लिमिटेड टाइम तक ही उपलब्ध रहता है।
अगर आप नहीं चाहते कि हर कॉन्टैक्ट को आपके WhatsApp पर ऑनलाइन होने या आखिरी बार ऐप इस्तेमाल करने की जानकारी मिले, तो प्राइवेसी सेटिंग बदल सकते हैं। इसके लिए Settings में जाकर Privacy और फिर Last seen and online विकल्प खोलें। यहां My contacts except... विकल्प की मदद से उन लोगों को चुन सकते हैं, जिनसे आप अपनी यह जानकारी छिपाना चाहते हैं। ऑनलाइन स्टेटस के लिए भी इसी तरह सेटिंग चुनें।
ग्रुप चैट में किसी पते, मीटिंग के समय या जरूरी मैसेज को बार-बार ढूंढना परेशानी भरा हो सकता है। ऐसे में मैसेज पिन करने का फीचर उपयोगी है। उस मैसेज पर देर तक टैप करें और Pin विकल्प चुनें। आईफोन में यह विकल्प More मेन्यू के अंदर मिल सकता है। WhatsApp में एक चैट के भीतर अधिकतम तीन मैसेज पिन किए जा सकते हैं। इन्हें 24 घंटे, 7 दिन या 30 दिन तक पिन रखा जा सकता है।
WhatsApp पर हर मैसेज की आवाज एक जैसी होने से कई बार यह समझना मुश्किल होता है कि मैसेज किसका आया है। आप अलग-अलग कॉन्टैक्ट या ग्रुप के लिए अलग नोटिफिकेशन टोन सेट कर सकते हैं। इसके लिए रिलेटेड चैट खोलें, ऊपर नाम पर टैप करें और Notifications या Notification tone विकल्प में जाएं। उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद की आवाज चुनें। कुछ चैट को इसी सेक्शन से म्यूट भी किया जा सकता है।
WhatsApp का इस्तेमाल सिर्फ दूसरे लोगों से बातचीत के लिए ही नहीं, बल्कि अपने नोट्स और रिमाइंडर रखने के लिए भी किया जा सकता है। ऐप में खुद को मैसेज भेजने की सुविधा मिलती है। इसके लिए नई चैट शुरू करें और अपने नाम या फोन नंबर से जुड़े कॉन्टैक्ट को चुनें। इसके बाद जरूरी जानकारी, खरीदारी की लिस्ट, कोई लिंक, फोटो या वॉयस नोट खुद को भेज सकते हैं। इस तरह चलते-फिरते जरूरी बातें एक ही जगह सेव करना आसान हो जाता है।